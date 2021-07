Babišův Hartenberg investuje stovky milionů do českých e-shopů | E15.cz

Podle informací deníku E15 za většinové podíly ve zmíněných e-shopech zaplatily Hartenberg Holding a eRockets v součtu nižší stovky milionů korun. Hlavním investorem je přitom právě skupina Hartenberg, která do obou e-shopů majetkově vstoupila skrze dceřinnou firmu Enterstore. Pro tu se jedná v pořadí o třetí investici v oboru e-commerce. První představoval vstup do společnosti Astratex, jednoho z největších internetových prodejců spodního prádla v Evropě.

E-shopy mají nyní plán za pomoci získaných peněz výrazněji expandovat. Zlínská Ovečkárna, která prodává české vlněné výrobky, v současné době působí v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. V příštím roce chce proniknout také na německý trh a do dalších německy mluvících zemí.

„Ovečkárna nás přesvědčila zejména kvůli své unikátnosti. Jedinečný produkt ve spojení se silným tržním postavením, vlastní značkou Vlnka a takřka bezkonkurenční pozicí v regionu vytváří z Ovečkárny ideální platformu pro další zahraniční expanzi. Nabídka Ovečkárny navíc splňuje požadavky moderních spotřebitelů, jelikož jde o produkty z přírodních materiálů, které jsou výsledkem lokální, ekologické a udržitelné produkce,“ říká David Hort, investiční manažer Hartenberg Capital.

Ovečkárna vykazuje kontinuální růst obratu i počtu zaměstnanců. Zatímco loni jich měla 25, letos je to už 40 a firma dál nabírá další pracovníky. „V letošním roce očekáváme obrat okolo 200 milionů korun. Nicméně pro další období s novými partnery po boku jsou naše cíle výrazně ambicióznější. Do pěti let chceme dosáhnout na obrat jedné miliardy korun. Už příští rok chceme otevřít e-shop v Německu. Bude to první zásadní krok v naší expanzi po Evropě,“ říká Martin Bernátek, zakladatel Ovečkárny. Ten nadále zůstává v čele firmy a bude řídit plánovanou expanzi.

„Jsem hrdý na to, že naše zlínská společnost míří na evropskou scénu. Je to mimořádný krok pro celý region. Budeme totiž vyvážet nejen produkty, ale i tradici a staleté zkušenosti našich předků,“ dodává zakladatel firmy.

E-shop Sprotobchod.cz založili kamarádi Josef Mech a Martin Došek už v roce 2002. Jejich společnost má dnes přes 110 zaměstnanců a zhruba půlmiliardový obrat. Kromě tuzemska jejich on-line obchod působí také v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku.

