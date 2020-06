České projekty mají z crowdfundingu statisíce, americké miliony | E15.cz

Jsou to jiné světy. Postavení domácího crowdfundingu se velmi liší od jeho pozice v tradičních crowdfundingových zemích, jako jsou USA, Kanada, Velká Británie či Německo. Řádově rozdílné jsou nejen počty projektů, ale i výše investic, které projekty vkládají do crowdfundingových kampaní. Úspěšné české projekty vyberou průměrně vyšší desítky tisíc dolarů, kdežto u projektů z USA to bývají statisíce až miliony dolarů. V čem spočívají další rozdíly?