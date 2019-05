Český start-up nabral další miliony na výzkum rakoviny | E15.cz

Finančně nejnáročnější etapa vývoje léčiv Machavert ale teprve čeká, v horizontu čtyř až pěti let proto projekt spuštěný skupinou kolem českého vědce Jakuba Stazsak-Jirkovského chystá primární nabídku akcií na newyorské burze NASDAQ. Do zhruba čtyřletého vývoje léku investoři dosud vložili více než 150 milionů korun. Kompletní vývoj léčiva má stát přes šest miliard korun.

„Jsme v různých fázích jednání s investory z řad velkých biotechnologických i klasických investičních fondů vesměs ze zahraničí,“ uvádí šéf Machavertu Stanislav Pavlín. S testy vyvíjených léčiv na lidech počítá do dvou let. „Poté náklady projektu začnou strmě stoupat, což si vyžádá výrazně více zdrojů. V tuzemsku přitom prakticky není investor, který by obdobný záměr dokázal profinancovat,“ dodává Pavlín.

Vývoj nových léků startupisté obvykle přehlížejí pro extrémně vysoké náklady spojené s vysokým investorským rizikem. „Celý vývoj léku provázejí miliardové investice a zhruba desetiletý vývoj. V posledních dvou letech ale učinil obrovské pokroky,“ říká jeden z dosavadních investorů do Machavertu a bývalý majitel e-shopové rodiny Vivantis Martin Rozhoň.

Za předpokladu úspěšného vývoje by se první léčiva mohla dostat na trh za šest až osm let. Dřívější termín by podle zakladatelů připadal v úvahu, pokud by americký regulátor pro léčiva a potraviny FDA povolil zavedení léku ve zrychleném režimu. „K tomu obvykle sáhne v případě, že má lék potenciálně zásadní vliv na zdraví lidí,“ vysvětluje Pavlín.

V současnosti jsou v projektu angažovány desítky drobnějších investorů, ke kterým patří spoluzakladatelé dovolenkového portálu Invia.cz Michal Drozd a Radek Stavinoha. „Obrovské růstové příležitosti skrývají pro investory například analytické metody využití zdravotnických dat, které mohou výrazně zefektivnit celý systém zdravotnictví a zvýšit kvalitu péče,“ uvádí analytik poradenské společnosti KPMG Jan Klusáček.