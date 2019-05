Firma Snowfeet uhranula mladé lidi po celém světě | E15.cz

Vyrobit úplně nové sportovní náčiní a prosadit se s ním na trhu, není přitom podle zkušeností z minulosti nijak jednoduché. Ale velké a úspěšné příklady přece jenom existují. Například už desítky let existující snowboard, na kterém jezdí například slavné české olympijské vítězky Ester Ledecká a Eva Samková. Zda se něco podobného může podařit i se Snowfeetem, to jen uvidíme. „Chceme ho prosadit jako velký sport,“ tvrdí ale Zbyněk Šuba a vysvětluje, jak celý nápad vznikl a jaké má společnost další záměry.

Jaký byl prvotní podnět k založení firmy Snowfeet?

Dva kamarádi nadšení ideou krátkých lyží ukončili studium na vysoké škole a rozhodli se rozšířit tento sport po celém světě. Místo šrotiště zpět do služby. ČSA si pronajaly svůj bývalý letoun

A jaké jste na počátku zaznamenaly reakce?

Nejdřív se nám smáli a kritizovali nás. Samozřejmě, že ne všichni. Teď už je situace úplně jiná.

Co to Snowfeet je, jak funguje a co vaše společnost nabízí?

Snowfeet se dají popsat jako brusle na sníh. Podobné výrobky existují v různých variantách už stovky let, my z nich však chceme udělat plnohodnotný zimní sport. Jde v podstatě o nový sport, který by se dal nazvat snowskates. Použít se dají jak na sjezdovkách, tak mimo sjezdovky. Jak zajistit kvalitu řemeslníků? Úřady chtějí zavést mistrovské zkoušky

Jsou velmi malé a lehké, takže se vlezou do jakéhokoliv baťohu a můžete si je vzít kamkoliv. Nemusíte se tahat s těžkým a neskladným vybavením jako u lyží nebo snowboardů. Nepotřebujete ani lyžařskou obuv, ani žádnou jinou speciální obuv.

Vím, že vaše společnost už prodala tisíce kusů po celém světě? Kde všude jste uspěli?

Asi v každé zemi, kde je sníh. Našimi největší trhy jsou USA, Kanada, Japonsko a státy západní Evropy. Ale prodáváme i na jižní polokouli, v Austrálii, na Novém Zélandu, v Chile. Hodně párů si koupili třeba i v Dubaji, kde je krytá sjezdovka.

Jak vám u toho pomohl projekt Komerční banky Nastartujte se, mezi jehož oceněné loňské vítěze patříte?

Pomohla nám finanční odměna, ale i nové kontakty a také utvrzení v tom, že děláme správnou věc. Zároveň je skvělé, že tak velkému hráči, jakým Komerční banka je, není lhostejný osud začínajících českých podnikatelů. Navíc v podnikání vidíme nejen výdělek a zálibu, ale i způsob, jak efektivně zlepšit život nás samých i celé společnosti.

Snowfeet jsou krátké lyže, na kterých se dá i bruslit po sněhuAutor: Snowfeet

Budete své portfolio výrobků ještě rozšiřovat?

Ano, chystáme nové verze Snowfeet. Profesionální verzi, která bude vhodná i pro lyžařskou obuv a budeme mít také dětskou verzi. Další výrobky zatím nevyvíjíme. Zároveň budeme rozšiřovat naše prodejní kanály. Jednáme s dalšími distributory, budeme prodávat přes Amazon a jiné obchody po celém světě.

Jaké jsou ekonomické výsledky firmy?

Velmi úspěšně jsme prošli uplynulou sezonou. Zatím rosteme v prodejích o 300 procent ročně. Na Indiegogo, což je globální crowdfundingová stránka, jsme vybrali přes 400 000 dolarů. Právě nabíráme spolupracovníky na marketing a administrativu. Chystáme se na další sezonu, domlouváme obchody, a jak už jsem zmínil, vyvíjíme nové modely. Rusko zbrojí. Chystá největší nákupy v dějinách svého letectva

To jsou pozoruhodné výsledky. Na vašich stránkách se také objevilo, že v rámci rozšíření Snowfeet by se někdy mohlo jednat i o olympijský sport? Je to reálné?

Ano, určitě je to reálné, ale není to jen v našich rukou. Bude záležet hlavně na tom, jak velká komunita uživatelů se okolo našeho sportu vytvoří.

Jaké byste dal lidem, kteří by chtěli začít podnikat, doporučení?