Český systém je pro malé podnikatele zoufale složitý | E15.cz

Jaký byl prvotní podnět k založení vaší firmy?

K podnikání mě inspirovalo studium na nizozemské Technické univerzitě Delft, kde jsme byli hodně motivováni k budování vlastních firem. V tamním inkubátoru, stejně jako později na MBA kurzech v Tokiu, jsem nasála mnoho praktických znalostí a dovedností, ze kterých čerpám dodnes. Po návratu do Česka jsem pak vyhrála v roce 2013 soutěž Komerční banky Nastartujte se a do podnikání se vrhla naplno. První firma, která se jmenovala ZaZa Bottles, mi nevyšla, ale s druhou už úspěch mám, přestože občas svým zaměstnaným přátelům závidím jejich jistoty. Jsem ale ráda, že jsem si zvolila byznysovou dráhu. Nejistotu totiž kompenzuje svoboda rozhodování. A ta mě dělá šťastnější.

Co nabízíte zákazníkům dnes? Pohybujete se více na zahraničním či domácím trhu?

Pod značkou Moje Česko prodávám korkové mapy pro výletníky. Začala jsem mapou Česka. Jedná se o samolepicí nástěnku po krajích, kterou si lidé vystaví na zeď a zaznamenávají si na ní svoje výlety a zážitky. Postupně jsem přidala i mapy Evropy a světa o další drobné dekorace. Jsem vzděláním průmyslová ekoložka, tak vždy hledám způsoby, jak narušit dnešní konzumní svět, jak lidem pomoci zpomalit, a hlavně sbírat zážitky místo věcí. Díky mým mapám se lidé mohou každý den těšit z pohledu na své výlety, dovolené a plánovat, kam vyrazí příště. Ukázalo se, že nejvíce s mojí vizí souzní rodiče menších dětí. Ti oceňují zejména didaktickou funkčnost map. To samé platí pro školy, do kterých jsem začala za pomoci manžela výrazněji prodávat loni. Pomocí platformy Etsy prodávám i do zahraničí, ale tam se jedná zatím o jednotky objednávek měsíčně.

Jaké jsou vaše hospodářské výsledky?

Prodeje rostou každým měsícem a doufám, že tomu tak bude i nadále.

Jaké máte další podnikatelské plány do budoucnosti?

Vymýšlení novinek mě zaměstnává každý den. Do budoucna se chci více věnovat výrobě na zakázku. Už jsem spolupracovala s desítkami firem, které chtěly speciální dekoraci na míru, nebo i koncovými zákazníky, co si přáli vyrobit jednotlivý region na přání. Aktuálně probíhá i první kavárenská instalace v Brně. Protože sama ráda cestuji, tak se chystáme s manželem příští rok více objíždět trhy po Evropě a domlouvat velkoobchodní spolupráci se zahraničím. Co se delší budoucnosti týče, je mým obrovským snem postavit celosvětově unikátní ekologický resort. Na to už ale budeme potřebovat externího investora.

Jak vám pomohl projekt Komerční banky Nastartujte se, mezi jehož vítěze patříte?

Nastartujte se mi pomohlo obrovsky, bez něho si nejsem jistá, že bych se do tehdejšího projektu vůbec pustila. Vyhrála jsem ještě během studií, kdy je člověk plný optimismu a elánu. Tvořila jsem byznys plán, všechno designovala a vymýšlela, ale po promoci samozřejmě přišlo dilema, zda riskovat podnikání, nebo se raději „uklidit“ do korporátu. Díky grantu od Komerční banky jsem získala odvahu jít vlastní cestou. Také mi velmi pomohly jejich kontakty a podpora, ze spolupráce čerpám dodnes.

Jaké vidíte překážky pro vznik a rozvoj podobných malých firem v Česku? Co by se mělo změnit v podnikatelském prostředí v České republice?

Z mého pohledu by zásadně pomohla změna osnov ve školství. Místo plýtvání času zastaralými a nepotřebnými tématy by celé české ekonomice prospělo, kdyby mladí lidé lépe ovládali sebeprezentaci, jazyky, získali finanční gramotnost. Z hlediska státu bych pak hlasovala pro kompletní změnu zoufale složitých a komplikovaných předpisů i komunikace státu. Žila jsem a pracovala v několika zemích světa a například s nizozemským daňovým přiznáním jsem si dokázala poradit lépe než s českým, přestože holandsky umím opravdu jen trošku. Ukázkové jsou třeba britské stránky www.gov.uk, tak má podle mě vypadat styl komunikace státu. Když se třeba teď jako čerstvě vdaná žena a OSVČ snažím na České správě sociálního zabezpečení vyčíst informace o Peněžité podpoře pro manželství pro podnikatelky, rvu si vlasy. Sáhodlouhé texty o ničem, protichůdné a nekompletní informace plýtvají nejenom časem nás živnostníků, ale i samotných úředníků, kteří složitějším věcem také nerozumí a pak ani nejsou schopni občanům poradit. Je zcela nutné systém zjednodušit na všech frontách.

