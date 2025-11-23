KFC reaguje na skandál. Češi rozehráli realitní rošádu. Miliardář může změnit Vršovice k nepoznání
- Průměrný pražský byt meziročně zdražil o třináct procent. Poptávka je ale k nezastavení a prodejci testují, co lidé ještě snesou.
- Bývalé sídlo radnice Prahy 10 ve Vršovicích je na prodej kvůli havarijnímu stavu. Zájem o modernistickou budovu má jeden z českých miliardářů.
- KFC prolomilo mlčení. Poprvé se vyjadřuje ke skandálům s masem.
KFC poprvé reaguje na skandál. Tvrdí, že restaurace jsou bezpečné, personál přeškolí
Kauza prošlého masa v KFC zahýbala celou Českou republikou. Donedávna přitom vedení společnosti zarytě mlčelo a studenti PR a komunikace se mohli v přímém přenosu dívat na to, „jak se to přesně dělat nemá“. Mlčení však prolomila evropská divize KFC Europe , která tlumočila stanovisko mateřské společnosti Yum! Brands.
Češi rozehráli velkou realitní rošádu, nakupují pak bez ohledu na cenu
Je to téměř k nevíře. Průměrný pražský byt je letos v listopadu o třináct procent dražší než před rokem. Poptávka je přesto k nezastavení a prodejci testují, co všechno ještě snese. Kdo je ochoten kupovat na tuzemském trhu za každou cenu? Žene zájemce k nákupu racionální úvaha, anebo pouhá frustrace, že jsou těmi posledními, kdo v Česku ještě nebydlí ve vlastním?
Vršovice se můžou změnit k nepoznání. Jeden z nejbohatších Čechů tu chce investovat miliardy
Modernistická budova v pražských Vršovicích, ve které sídlila radnice městské části, je v havarijním stavu. Praha 10 chce proto budovu s pozemky prodat. Nejvyšší nabídku podala společnost Energo-Pro Real Estate, nově vzniklá realitní divize jednoho z nejbohatších Čechů.
FLOW: Buďte autentičtí, chybujte a nebojte se to přiznat, radí české top manažerky
Kdo ovládá české hory? Tuzemská byznysová elita do nich chce v příštích letech investovat miliardy
Tuzemské kopce už dávno nepatří jen lyžařům. Stávají se cílem miliardových investic a mění se v celoroční destinace. Od Klínovce přes Malou Úpu až po Kopřivnou pod Pradědem rostou nové projekty hotelů, lanovek i wellness resortů. Kdo za nimi stojí?