Kde se dá vydělat 1300 procent za 11 měsíců? Vzhůru na reálně nejvýnosnější burzu světa
- V Česku přetrvává paradoxní chuť investovat do málo známých a netransparentních „blackboxů“.
- Domácí investoři často míří do rizikových módních trendů typu meme akcií nebo krypta.
- Přestože Češi běžně používají jihokorejské technologie a značky, korejské akcie zůstávají mimo jejich pozornost.
Je to vlastně zvláštní. Celá řada investorů tíhne k tomu, vsadit svoje mnohdy celoživotní úspory na firmu, o které zhola nic neví a jejímuž byznysu vůbec nerozumí. V minulých letech tento trend v Česku přerostl takřka do měřítka národního sportu a manifestoval se masovými nákupy dluhopisů firem, které teprve včera založil nezvedený a nemajetný syn nezaměstnaného souseda.
Tomu se nicméně několika lacinými atributy podařilo vzbudit dojem, že jeho verbální gymnastiku lze ztotožnit s byznysovým plánem. Vůbec neříkáme, že tato doba je pryč, firemní dluhopis jako instrument nicméně v posledním roce dvou validovala známá velká jména tuzemského byznysu motivací investovat do blackboxů jednoduše objektivně ubylo.
Nicméně záhadné nutkání investovat do potenciálních černých děr zčásti přetrvává, mnohdy platí mystická nepřímá úměra: čím méně informací, tím větší růstové naděje. Peníze ze spořicích kont konzervativně vypadajících pánů tak míří do amerických meme stocks či světa ničeho jménem krypto.
Kdyby se takový investor potkal se zrovna naštvaným Warrenem Buffettem - ač jej v takové vyhrocené poloze údajně nikdy nikdo nenačapal - tak spustil, že se asi musel zbláznit, protože kupecká logika velí mít svoji investici neustále pod kontrolou. Tedy jinými slovy dennodenně spotřebovávat anebo dokonce přímo jíst a pít produkty firem, do nichž investuji. Proto Coca Cola, proto Apple, proto Kraft Heinz.
Takových věcí je ale daleko více a zdaleka do všech Buffett - či už nově jeho následovníci - neinvestuje. Protože je prostě nejí, nepije nebo nepoužívá. Tak si vezměte třeba následujícího českého investora: používá vždy poslední generaci dvoukřídlého telefonu Samsung Z Fold, jezdí elektrickým hyundaiem, a když si pogoogluje technický plánek svého kávovaru, zjistí, že celý stroj řídí čipová rodina od SK hynix.
Společnými jmenovatelem toho všeho je pochopitelně Jižní Korea. Přesto jihokorejské akcie stojí prakticky mimo zájem domácích investorů. A to přestože optikou oblíbeného ukazatele P/E poměřujícího cenu a ziskovost akcií je momentálně zhruba o polovinu levnější než americká Wall Street. A navíc tamní akcie ukrutně a „krutopřísně“ rustou.
Konkrétně: Například akciový index Kospi letos zatím vyrostl o 67 procent, což znamená po exotickém tandemu Ghana a Zambie třetí nejvýkonnější burzu světa napříč jejich vyspělostí. A ruku na srdce, ghanským telefonem nevoláte a zambijské auto před domem také neparkujete. Výkonnost tamních burz je spíše numerickým cvičením, v korejském případě je to naopak. Podíváme se dnes na to, jaké firmy v Koreji tvoří letos páteř růstu tamní burzy a zároveň vydělávají investorům letos a v posledních letech i závratná procenta. To všechno v byznysech, se kterými se někdy můžete setkat i v běžném každodenním životě - v Česku. A ano, podmínkou byla dostupnost těchto akcií českým investorům.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!