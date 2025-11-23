Jste nevděční, vmetl Trump Ukrajině. Evropa přišla s úpravou mírového plánu
- Americkému prezidentu Donaldu Trumpovi se nelíbí, že Kyjev nevyjádřil vděk nad jeho snahou o ukončení války.
- Plán, který představil, jde ale podle analytiků na ruku Rusům.
- Evropské země mezitím přišly s návrhy, jak jej upravit.
Americký prezident Donald Trump v neděli obvinil ukrajinské vedení, že nevyjádřilo žádnou vděčnost za americké snahy. Evropě pak ve stejném příspěvku na síti Truth Social vyčetl, že nadále nakupuje ruskou ropu.
Šéf Bílého domu se tak vyjádřil v den, kdy v Ženevě americká delegace jedná se zástupci Ukrajiny a evropských zemí o tom, jak ukončit válku, kterou před třemi a tři čtvrtě rokem rozpoutalo Rusko. Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov vzápětí vyjádřil vděk americkým partnerům za spolupráci a přesvědčení, že jednání v Ženevě přinesou posun.
Trump ve svém příspěvku zopakoval nepravdivé tvrzení, že prezidentské volby, které v roce 2020 prohrál s demokratem Joem Bidenem, mu byly ukradeny. Znovu pak také tvrdil, že, pokud by byl hlavou státu on, ruský prezident Vladimir Putin by nikdy na Ukrajinu nezaútočil. S Bidenem v úřadu si ale prý Putin řekl, že teď má šanci. Ruské síly původně počítaly jen s několikadenní vojenskou operací, Ukrajina se s rozsáhlou zbrojní a další pomocí USA a západních zemí agresi stále brání.
Trump také velkými písmemy napsal, že v této válce všichni prohrávají, zvláště „miliony lidí, které tak zbytečně zemřely“. Dosavadní odhady západních zemí přitom hovoří o tom, že si válka vyžádala statisíce mrtvých a zraněných. Závěrem příspěvku pak Trump zkritizoval Ukrajinu i Evropu, Poznamenal ale také, že Spojené státy nadále prodávají obrovské množství zbraní Severoatlantické alianci, které jsou určeny pro Ukrajinu.
Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Umerov na Telegramu krátce poté, co Trump zveřejnil svůj příspěvek, vyjádřil vděk Spojeným státům za spolupráci i přesvědčení, že nedělní jednání v Ženevě přinesou posun. „Oceňujeme, že naši američtí partneři s námi úzce spolupracují, aby pochopili naše obavy a dosáhli tohoto kritického bodu, a očekáváme, že dnes dosáhneme dalšího pokroku,“ poznamenal.
Evropské úpravy Trumpova plánu
Evropská delegace na jednáních v Ženevě předala upravenou verzi amerického plánu na ukončení války na Ukrajině, informuje agentura Reuters s odkazem na dokument, který má k dispozici. Evropský plán podle agentury například navyšuje navrhovaný limit počtu ukrajinských vojáků a vymezuje se proti rozsáhlým územním ústupkům ze strany Kyjeva.
Evropský dokument navrhuje, aby byl počet ukrajinských sil omezen na 800 000 v časech míru, nikoliv na 600 000 obecně, jak uvádí 28bodový plán představený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Evropský návrh dále uvádí, že „jednání a výměny území začnou na linii kontaktu“.
Zástupci Ukrajiny a Spojených států začali v neděli odpoledne v Ženevě hlavní část jednání o novém americkém plánu na ukončení války. Schůzce předcházela dopolední setkání zástupců Kyjeva, USA a některých evropských zemí v ženevském hotelu Intercontinental.
Plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, početně omezí svou armádu na maximálně 600 000 vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.