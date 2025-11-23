Severokorejci začali hrát počítačové hry. V KLDR otevřela první kybernetická kavárna
- Jihokorejská kultura je v KLDR přísně zakázaná, přesto do země nyní oficiálně doputovaly aspoň střípky Západu.
- Řeč je o počítačových hrách, konkrétně střílečkách Call of Duty nebo Counter-Strike.
- Severokorejský režim otevřel první kybernetickou kavárnu, kde si lidé mohou tyto hry zahrát. A bez obav z postihu.
Západní počítačové hry jako střílečky Call of Duty či Counter-Strike jsou oblíbené mezi severokorejskými hráči, kteří navštěvují nedávno otevřenou kybernetickou kavárnu ve čtvrti Hwasong v Pchjongjangu. Uvedla to japonská agentura Kjódó s odkazem na informace listu Čoson šinbo, který vychází v Japonsku a je nakloněn režimu v KLDR.
Mezi hráči převažují především muži, dvacátníci a třicátníci, z nichž někteří do kavárny docházejí téměř každý den. Hodina hraní videoher v kavárně stojí dva dolary (asi 42 korun). Hráči nemají přístup k internetovému spojení, a proto mohou hrát pouze s ostatními hráči v kavárně.
Hráči nesmějí používat herní přezdívky, které neznějí severokorejsky. Podle Kjódó nemají ani k dispozici nejnovější tituly, ale jen ty starší, z nichž některé jsou i deset let staré.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un čtvrť Hwasong navštívil v dubnu a uvedl, že tamní kybernetická kavárna bude vůbec první svého druhu v zemi. Kavárna podle Kjódó otevřela v srpnu.