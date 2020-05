Leadspicker získal od investorů novou finanční injekci | E15.cz

Novým vkladem od Reflex Capital a J&T Ventures uzavřel Leadspicker po pěti letech existence své první investiční kolo.

Projekt, který má nyní přes 200 klientů v 36 zemích světa, se původně zaměřoval na vyhledávání zajímavých start-upů, jejich kategorizaci a na vytváření profilů takových začínajících firem pro potenciální investory.

Díky tomu získal Leadspicker bohatý informační aparát o startupové scéně. Mezi jeho referenční klienty patří globálně působící korporace jako Thomson Reuters, PwC, Ford, Singapore Airlines, Pfizer nebo Axel Springer. V minulosti se Leadspicker umístil například i v kategorii „Rising Stars“ žebříčku Deloitte CE Technology Fast 50.

Podle zakladatelů Vlastimila Vodičky a Jana Skácela byla prvotní motivací rozjezdu jejich věci snaha o zautomatizování vyhledávacích procesů. Nově by se chtěli zaměřit na automatizaci rutinní práce obchodníků.

„Ráno přijdu do práce, otevřu e-mail a mám tam třeba osm nebo deset potvrzených schůzek s potenciálními klienty. A nemusel jsem pro to udělat vůbec nic. Já pak jen chodím na schůzky a prodávám. Mám svého osobního bota, který hledá relevantní klienty a postupně je oslovuje tak, aby mě nezahltil. Naše vize je, že každý obchodník bude mít svého virtuálního asistenta, který ho zbaví rutinních činností a bude ho zásobovat prací tak, jak si řekne. Funguje to skvěle, sami tak získáváme naše klienty po celém světě,“ popisuje službu šéf Leadspickeru Vlastimil Vodička.

„Tohle je typ firmy, kterou milujeme. Zakladatelé si takzvaně ‚drbali, co je svědí‘, a z vlastní potřeby vytvořili globální byznys. Automatizace práce a snižování nákladů je navíc trend, který je současnou pandemií výrazně posílen. Bude z toho velká věc,“ říká k investici Ondřej Fryc, hlavní partner fondu Reflex Capital.

„Leadspicker má našlápnuto stát se další velkou českou success story. Od začátku vydělává peníze a díky dobře postavenému obchodnímu modelu dokázal agilně proniknout na desítky trhů, přičemž více než třetina zákazníků pochází z USA. Oba zakladatele navíc známe už řadu let, mají jasnou vizi a skvělou exekuci,“ přibližuje Adam Kočík, Managing Director J&T Ventures.