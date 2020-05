Facebook bude konkurencí pro Amazon a eBay. Umožní nákupy online. | E15.cz

Podobný krok se dal očekávat. Facebook doposud umožňoval nákupy jen přes funkci Marketplace, ta však mířila primárně na obchody mezi uživateli. Služba Shops cílí primárně na firmy a obchodníky prodávající určitý sortiment. Její prostředí se tak přiblíží více fungování eBay a Amazonu.

Rovněž by Shops měly být propojeny se stále rostoucím Instagramem. Nová funkce bude pro společnost Facebook také významným zdrojem dat o chování a fungování spotřebitelů.

Zákazníci budou moci nabízené produkty prohlížet, dávat do košíku, platit a rovněž komunikovat s obchody. Šéf sítě Mark Zuckerberg v rozhovoru pro Financial Times uvedl, že urychlil plány na spuštění služby Shops v souvislosti s pandemií koronaviru. Právě v jejím důsledku došlo k posílení oblasti e-commerce. Zuckerberg rovněž zmínil, že takto získaná data budou použita ke zlepšení reklamních služeb.

„Pokud si budete listovat obchody v naší aplikaci či si něco koupíte, uvidíme to a snad to budeme moci použít k zobrazení lepších doporučení na další věci, o které byste mohli mít zájem v budoucnu,“ uvedl Zuckerberg.

Ačkoli jsou eBay a Amazon silní hráči, konkurenční služba Shops by je neměla nechat chladnými, a to díky množství uživatelů, jimiž jak Facebook, tak Instagram disponují. Zuckerberg rovněž zmínil, že do budoucna by se mohly dát objednávat i pokrmy (podobně jako v Česku na službách Dámejídlo či Wolt).

Komunikovat s obchodníky bude možné přes Messenger, WhatsApp či Instagram Direct. Do budoucna se také plánuje zavedení hodnocení prodejců k zajištění větší kvality a bezpečnosti. Facebook se tak přibližuje v Číně oblíbené aplikaci WeChat, která uživatelům umožňuje komunikovat, nakupovat i si vzájemně posílat peníze.

Facebook a Instagram Shops budou postupně zpřístupněny všem v řádu měsíců.