Český startup Sentien se svými sluchátky dobyl Kickstarter | E15.cz

Sentien za první den získala na Kickstarteru přes 1,5 milionu korun. Po dvou týdnech se nasbíraná částka vyšplhala na víc než deset milionů korun. Takzvaný open-ear headset, neboli sluchátka s otevřenýma ušima, nesou název Sentien Audio. Jejich přednosti podle výrobce spočívají v tom, že jsou pohodlnější než jejich klasická obdoba a uživatel zároveň neustále slyší i to, co se děje kolem něj.

Sluchátka jsou postavena na principu přenosu zvukových vln skrze lebeční kost přímo do vnitřního ucha. „My se dlouhodobě zajímáme o komunikaci mezi lidmi a technologiemi, to je vlastně základ toho všeho, co tvoříme. Myslíme si totiž, že největší užitek dostaneme z počítačů a technologií právě tehdy, kdy bude ta komunikace co nejjednodušší,“ říká Imrich Valach, zakladatel firmy Sentien.

„Sentien Audio jsou sluchátka, která si ráno nasadíte a zapomenete, že je máte, stejně jako hodinky,“ tvrdí Valach. Zážitek ze sluchátek využívajících šíření zvuku skrze kost je podle nej velmi odlišný od klasických sluchátek - uživatel slyší hudbu, jako kdyby hrála všude kolem něj. A tak se digitální svět začne přirozeně mísit s tím fyzickým, dodává zakladatel Sentienu.

Firma vyvíjí tato sluchátka téměř čtyři roky, zatím však existují pouhé prototypy, které využívá několik vybraných lidí v rámci pilotního projektu. Lidé, kteří projekt na Kickstarteru podpořili dostatečnou částkou, dostanou svá sluchátka v září. V té době by také měl odstartovat celosvětový prodej sluchátek, cena se bude pohybovat kolem 300 dolarů.

Firma Sentien je český startup, který založili v roce 2019 dva Slováci žijící v Praze poté, co získali základní kapitál v řádech statisíců dolarů od skupiny investorů. Konkrétnější Valach být nechtěl. Podle obchodního rejstříku drží ve firmě vedle zakladatelů podíl 30 procent slovenská investiční společnost Sonoma.

Nápad na inovativní sluchátka ale vznikl už dříve. Zakladatelé strávili roky testováním, studiem ergonomie, audio mechaniky, dopadů technologie na zdraví nebo informační teorie. Sluchátka Sentien Audio jsou momentálně v předprodukční fázi, přičemž funkční prototypy tým používá již přes půl roku.