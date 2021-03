České ponožkoboty Skinners se prodávají i v Kataru. Letos chceme posílit v Německu a USA, říká zakladatel | E15.cz

České ponožkoboty značky Skinners jsou na trhu již přes šest let. Během loňské pandemie se jejich roční obrat téměř zdvojnásobil oproti předešlému roku, a to na 62 milionů korun. Letos ale chtějí překonat stomilionový roční obrat. Většina jejich produkce zatím putuje do USA, Velké Británie, ale i Kataru. „Česko je skvělý trh, kde je trend minimalistické obuvi hodně znát. Na celkových tržbách firmy se ale podílí zhruba dvaceti procenty," říká zakladatel firmy Petr Procházka.