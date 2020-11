J&T Banka vkládá 10 milionů do start-upu Fondee. Ten cílí svou aplikací na retailové investory | E15.cz

S nástupy platforem jako Revolut a Robinhood se stalo investování do akcií dostupnější šíršímu okruhu zájemců. Na podobné vlně jede i český start-up Fondee. Ten založili manželé Jan a Eva Hlavsovi a na trhu působí od letošního ledna. Zkušenosti ve finančnictví mají oba z londýnské City. Eva Hlavsová vystudovala univerzitu v Cambridge a v minulosti pracovala například pro Morgan Stanley. Její manžel studoval na LSE a pracoval napříkad pro korporaci Rio Tinto.

„Posledních devět měsíců nám ukázalo, že na českém trhu je chuť po investičních platformách, jako je Fondee. Velká řada lidí řeší, jakým způsobem zhodnotit své peníze, ovšem často neví, kudy se vydat,“ říká šéf Fondee Jan Hlavsa. „Čechy je třeba edukovat a vysvětlovat jim, že investice nejsou jenom pro ty bohaté, ale pro všechny,“ dodává.

Fondee vkládá investované prostředky do několika ETF fondů s cílem diverzifikovat portfolio. Zhodnocení se pohybuje od tří do osmi procent ročně v závislosti na volbě strategie, předpokládají Hlavsovi. K dnešnímu dni měla společnost 935 klientů.

„Na investicích jsme sami vyrostli a stále se jim věnujeme. Propojovat finance s příležitostmi a možnost podílet se na zajímavých příbězích je vlastně náš životní přístup,“ komentuje Tomáš Klimíček, člen představenstva J&T Banky. Do budoucna v bance plánují založit venture kapitálový fond, který se bude specializovat na investice právě do fintechové oblasti. Skupina J&T do startupové scény již investuje prostřednictvím své divize Ventures. Doposud podpořila projekty jako Live Penalty, Davinci TS či Leadspicker.