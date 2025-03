Ambiciózní český projekt létajícího taxíku loni třemi miliony eur (asi 75 milionů korun) podpořil investor a spoluzakladatel skupiny Pale Fire Capital Jan Barta. Cílem tuzemského startupu Zuri je rychlá, dostupná a ekologická meziměstská doprava. Podle Barty by ale letadla s hybridním pohonem měla mít v budoucnu spíše vojenské využití - mohla by sloužit například k evakuaci zraněných vojáků, uvedl na sociální síti X .

Startup Zuri pracuje na českém snu už od roku 2017, kdy vznikly první obrysy hybridního letadla. Stroj by měl podle společnosti v budoucnu urazit 300 kilometrů za kratší dobu než tradiční lety a zvládnout překonat vzdálenost až 700 kilometrů, aniž by musel sednout na zem.

Vojenské užití je pro Evropu životně důležité

Finanční podpora podobných, tedy mladých a začínajících firem, by podle Barty měla být povinností každého člověka, co uspěl v technologickém světě. V Evropě, ale i v Česku, je nicméně složité založit si startup zabývající se kvantovými výpočty nebo jadernými fúzemi a získat kapitál, míní Barta.

„V Americe to ale není problém a upřímně Evropa v tomhle ohledu nemá nikdy šanci Ameriku dohnat. Je ale jeden segment, kde považuju za povinnost se o to pokusit a sám jít v tomhle alespoň trochu příkladem, protože je to pro Evropu téměř smrtelně důležité: dvojí užití nebo dokonce vojenské technologie,“ uvedl Barta na X s tím, že proto poslal Zuri tři miliony eur. Firma bude mít za 18 měsíců dvousedadlový prototyp. „Michalu Illichovi, zakladateli, neustále tlačím vojenské využití,“ dodal.

Hybridní letoun Zuri. | Zuri

Letouny na udržitelné palivo by podle Barty mohly sloužit například k vojenským evakuacím. „Dvoumístné Zuri by mohlo mít místo klasického kokpitu lůžko, kam položíte zraněného vojáka – až do hmotnosti 120 kilogramů – a dopravíte ho do bezpečí, aniž byste riskovali helikoptéru a pilota,“ napsal na X.

Další využití by mohly mít stroje při námořních pátracích misích, například pro shazování sonarových bójí sloužících k vyhledávání ponorek.

Video:Vizualizace hybridního letounu Zuri

Zuri video • Zuri

Na Bartův příspěvek upozornil web CzechCrunch, kterému investor řekl, že právě technologie dvojího užití, tedy produkty využitelné jak v civilním, tak ve vojenském sektoru, jsou teď v jeho hledáčku. Prozradil také bez dalších podrobností, že chystá speciální fond na ukrajinské projekty.

Startup Zuri plánuje na příští rok představení demonstrátoru druhé generace, který přinese zásadní technická vylepšení. Nový design zahrnuje osm sklápěcích rotorů a přepracovanou ocasní část, což by mělo zlepšit aerodynamiku, stabilitu i celkový výkon stroje. Letoun dostane hybridní pohonný systém kombinující elektrické rotory se spalovacím motorem a generátorem, což mu umožní fungovat ve všech fázích letu – od svislého startu až po horizontální let. Zatímco Zuri pokračuje v rozvoji, německé projekty Lilium a Volocopter se dostávají do potíží. Lilium letos oznámilo finanční problémy a směřuje ke krachu. Volocopter zase čelí insolvenci, přestože původně plánoval velké odhalení svých létajících taxíků na loňských olympijských hrách v Paříži.