Miliardář Tomek investuje do českého startupu Flangi | E15.cz

Peníze chce loni založený startup využít k akceleraci svého růstu. Během tří let by se chtěl stát online jedničkou ve střední a východní Evropě. Zahraniční expanze podle startupu mimo jiné umožní nabídnout na tuzemský trh značky, které tu nejsou dostupné a zároveň pomůže propagovat to nejlepší z českého designu v zahraničí. „Právě probíhají jednání s několika prestižními českými výrobci,” říká k tomu zakladatelka Lenka Pertlíčková.

Aktuálně jsou v portfoliu luxusní produkty v kategoriích vaření a stolování, porcelán a sklo, doplňky do bytu a do koupelny, textil a beauty. Do tří let by se měl počet nabízených značek minimálně zdesetinásobit. Budou se rozšiřovat a naplňovat stávající kategorie, k nim se přidá i nábytek a fashion doplňky.

„Obchod, kam bych sama chodila ráda nakupovat, respektive brouzdala na něm po internetu, tu není. Proto nastal čas nějaký založit. Už teď vidím, že česká společnost hodně dozrála a je připravena investovat do věcí, které je doma obklopují. Řeší jak jejich kvalitu, tak i to, kdo je vyrábí,“ přibližuje hlavní myšlenku e-shopu Pertlíčková

Ambiciózní startup nyní přilákal první investory. Impulse Capital a agentura Effectix chtějí společnými silami vybudovat významného online hráče ve svém segmentu. „Chceme posunout Flangi na evropskou úroveň. Zužitkujeme u toho naše zkušenosti z e-commerce a strategického marketingu. Jako agentura aktuálně pracujeme pro více než 200 klientů nejen v Česku, ale také napříč Evropou i mimo ni,” přiblížil vizi Karol Veleba, ředitel agentury Effectix.

Základní kapitál do fondu Impulse Capital vložil Ondřej Tomek, investor a spoluzakladatel portálu Centrum.cz. V jeho portfoliu jsou kromě Flangi také podíly v českých startupech Shoptet, Safetica a Dataddo, nebo v polské firmě Audioteka.