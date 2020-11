Investor Tomek: Zdanění kapitálu a investic je nedomyšlené | E15.cz

V Senátu čeká na schválení daňový balíček, ke kterému minulý týden přibyl téměř bez povšimnutí přílepek pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka. Dopad by měl třeba na podnikatele, kteří prodávají firmu, nebo investory do akcií. „Pokud chce někdo stavět moderní ekonomiku, neobejde se bez funkčního kapitálového trhu. Místo toho sněmovna přijímá nepromyšlené zákony, které jdou přímo proti proklamovanému záměru modernizace. Navíc tak pokoutně ve dvě hodiny ráno,“ říká investor a zakladatel portálu Centrum.cz Ondřej Tomek.

Poslanci v rámci daňového balíčku schválili, že prodej firmy, potažmo jejích akcií, bude zdaněn 23 procenty. Dosud byly příjmy z prodeje cenných papírů od daně osvobozeny. Jak to vnímáte?

Zdanění prodeje akcií jen dokládá snahu zalátat díry v rozpočtu, a přitom nebere v potaz dlouhodobý záměr. Country for the Future, jak rád premiér Česko tituluje, by rozhodně neomezovala kapitálový trh, který tu roky skomírá. Pokud chce někdo stavět moderní ekonomiku, nemůže se obejít bez funkčního kapitálového trhu. Místo toho sněmovna přijímá nepromyšlené zákony, které jdou přímo proti proklamovanému záměru modernizace. Navíc tak pokoutně ve dvě hodiny ráno.

Návrh by podle daňových poradců velmi pravděpodobně vedl k přeměně akciových společností na s.r.o., a státnímu rozpočtu by tak ani nepomohl.

To je druhá věc, která krásně ukazuje nedotaženost tohoto návrhu. Akciová společnost je nejvyšší forma vlastnictví kapitálu, která firmám umožňuje například i rozdat část akcií zaměstnancům, a tím je finančně motivovat. Teoreticky tak tato forma vlastnictví může vést i ke snižování příjmové nerovnosti. Je také naprosto zřejmé, že se řešení důchodové reformy neobejde bez kooperace důchodového systému s kapitálovými trhy.

Myslím, že v době, kdy vláda plánuje deficit ve výši 400 miliard, je snaha o dvoumiliardové zvýšení příjmu z regulace kapitálového trhu naprosto neadekvátní. Navíc nikdo neví, kolik by se z daně nakonec skutečně vybralo. Realita bude rozhodně jiná než teoretický propočet.

Jaké firmy by k přeměně na s.r.o. nakonec sáhly?

Všechny, které veškeré výhody toho, že jsou akciovkami, nevyužívají. Stejný bude dopad i u nově vzniklých firem. Pokud bude zákon takto opravdu schválen, bude v Česku vznikat o poznání více s.r.o na úkor akciovek.

Nenahrává tento návrh nakonec daňovým poradcům, kteří by s přerody na akciovky mohli pomáhat?

Nemyslím si. Bavíme-li se o běžných akciových společnostech, které nemají složitou strukturu, jde spíše o formální záležitost v ceně vysokých desítek či nízkých stovek tisíc korun. Tedy náklady, které se mohou zcela jistě vyplatit, pokud vlastník přemýšlí o prodeji.

Co může pirátský návrh udělat s kapitálovým trhem?

Ještě více to zpomalí už tak pomalý proces zvyšování zájmu o veřejné úpisy akcií. Například Polsko bere akciový trh jako klíčový prvek, na kterém staví ekonomickou strategii a částečně i důchodový systém. Je mnoho důvodů, proč by vláda měla kapitálový trh nakopnout. Na rozdíl od bankovního sektoru totiž dokáže financovat moderní průmysl či technologie v jejich rozvojových fázích. Na rozdíl od investorů se do toho banky nepouštějí, protože u těchto firem většinou nejsou aktiva k zastavení, a tím pádem je s tím spojené vyšší riziko.