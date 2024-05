„Po založení Gen Digital jsem zůstal v roli prezidenta a soustředil se na zajištění hladké integrace našich společných silných stránek. Tato práce je však nyní dokončena, a tím moje mise zde končí,“ vysvětlil v příspěvku na sociální síti LinkedIn Vlček. Do role CEO Avastu český manažer nastoupil v roce 2019, pod jeho vedením došlo v roce 2022 k fúzi s americkým NortonLifeLockem. Výsledkem se stala společnost Gen Digital, která má aktuálně hodnotu kolem 300 miliard korun.

Vlček nastoupil do Avastu v roce 1995, kdy podle jeho slov společnost sídlila v „komunistickém paneláku“ a celý tým čítal pouze sedm lidí. „V těch raných dnech, kdy internet začal pronikat do každodenního života, jsme věděli, že naše práce v oblasti kybernetické bezpečnosti není jen důležitá. Byla nezbytná,“ vzpomíná na své začátky Vlček.

Do jedné z nejúspěšnějších porevolučních firem Vlček nastoupil jako vývojář, postupně ale v hiearchii postupoval vzhůru a přes pozice technického a následně provozního ředitele se stal nejvýše postaveným člověkem v Avastu.

„V té době už byl Avast silou, se kterou se muselo počítat, byl kótován na burze, zaměstnával více než 1 500 zaměstnanců ve více než 20 pobočkách a poskytoval služby více než 400 milionům uživatelů po celém světě,“ popsal tehdejší stav v roce 2019 Vlček. Nyní je podle loňského žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků na 99. místě s hodnotou jmění kolem 4,2 miliardy korun.

V čele Avastu stál úspěšný tuzemský manažer i v době, kdy vyšly najevo problémy s ochranou osobních údajů v divizi Jumpshot. V roce 2020 americká média odhalila, že Avastu prodává třetím stranám osobním údaje svých uživatelů, kterým poskytoval kybernetickou bezpečnost pro jejich zařízení. Za tyto prohřešky dostala česká společnost stamilionové pokuty v Česku i ve Spojených státech.

Dosavadní prezident Gen Digital neupřesnil, do čeho se nyní pustí. V příspěvku na sociální síti pouze napsal, že „dychtivě očekává příležitosti a výzvy, které jsou před námi.“ „Na nové začátky! Je čas znovu začít stavět - tak se připoutejte a Let's Fucking Go!“ uvedl. Společnost Gen Digital později v tiskové zprávě uvedla, že Ondřej Vlček zůstane členem představenstva.

Nové začátky Avastu

Avast za 31 let existence samostatné České republiky patří mezi nejúspěšnější byznysové příběhy moderní éry. Jeho začátky sahají až do roku 1988, kdy začali spolupracovat jeho pozdější zakladatelé Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Postupně se česká společnost propracovala mezi největší společnosti na světě v oboru kyberbezpečnosti.

Mezi důležité milníky v historii české společnosti patří pohlcení brněnské konkurence AVG a vstup na londýnskou burzu, což je v českých podmínkách i v dnešní době ojedinělý úspěch.

Byznys model české společnosti je dlouhé roky postaven na tzv. freemium. Drtivé části ze svých víc jak 400 milionů uživatelů poskytuje základní zabezpečení bezplatně, disponuje ale také pokročilejší produkty, za které musí uživatelé platit. Po spojení s americkou konkurenci a vytvoření nástupníka Gen Digital vedení Avastu deklarovalo, že se v dalších letech chce soustředit na nový aspekt bezpečnosti na internetu.

Tento přístup popisovali jako poskytování „digitální svobody“ a v rámci něj začali uživatelům například nabízet služby, které jim zajišťují ochranu soukromí v online prostoru.

„Slovo Freedom je pro nás půvabné v tom, že je otevřené, nepředepisuje to, že jsme jen kyberbezpečnostní firma nebo jiná jedna konkrétní kategorie, ale že poskytujeme všechno, co lidé v digitálním prostředí pro efektivní a svobodnější pohyb potřebují. Tedy že jim to pomáhá dělat věci lépe a zároveň to eliminuje rizika, která na ně číhají. To všechno je v naší kompetenci,“ popisoval v roce 2022 pro e15 Vlček.

Miliardy na filantropii

Pro nebyznysovou část společnosti je Ondřej Vlček známý zejména díky jeho filantropickým aktivitám, kterým se věnuje se větší vehemencí, než je u českých byznysmenů zvykem. Už v roce 2014 se ženou Katarínou založili nadaci Zlatá rybka, která se věnuje plnění přání těžce nemocným dětem, do této organizace každý rok manželé posílají kolem třiceti milionů korun a od jejího vzniku vyhověla už kolem 1200 dětských pacientů.

Před pár lety Ondřej a Katarína Vlčkovi posunuli své aktivity dál, když oznámili, že přesunou 1,5 miliardy korun ze svého jmění do společné nadace, jejímž hlavním cílem bude vybudovat dětské paliativní centrum. Částka se od té doby ještě zvýšila, jelikož ji nadace získala formou akcií Avastu, které se od té doby zhodnotily, celkově by tak měla disponovat zhruba dvěma miliardami.

Vlček minulý rok pro e15 popsal, že touto aktivitou odměňuje sám sebe. „Co může dát větší okamžitý pocit štěstí a naplnění než splnit dítěti s rakovinou jeho velké přání?“ popsal to nejprve na příkladu organizace Zlatá rybka. „Nadace je v tomto směru složitější, komplexnější – tam už se ten dopamin nevyplavuje tak rychle, ale zároveň dává naději, že když se třeba za deset let ohlédneme za sebe, budeme svědky nějaké opravdu velké, celospolečenské změny,“ uvedl tehdy.