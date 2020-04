Na první dobrou s Pavlem Bartošem. Bublina tu byla, prostředí startupů se pročistí | E15.cz

Dalším hostem podcastu Deníku E15 Na první dobrou byl Pavel Bartoš, konzultant startupů, který je jedním z partnerů agentury Happyend a také muž v pozadí platformy Startupbox, která si dává ambici radit, pomáhat a směrovat startupy v začátcích jejich fungování. "Startupy to budou mít teď na jednu stranu jednodušší, protože nemají velké týmy, velké fixní náklady, taky jejich mindset je vlastně předurčuje k tomu, aby uměly reagovat na změny. Budou mít ale problémy s financováním," říká Bartoš.

Peníze mohou začínajícím projektům chybět jak od jejich investorů, tak od zákazníků, kteří budou zvažovat a odkládat své méně nutné nákupy. "Prostředí se tím ale pročistí. Bublina tu byla," připouští na adresu rozpuku mnoha nových projektů, které mírně přehřály trh.

"Pro investory, kteří se budou rozhodovat o vstupu do nových projektů to ale mohou být zajímavé časy, řada startupů třeba jen krátkodobě ztratí na hodnotě a pro zájemce to bude příležitost pro relativně levný nákup," poznamenává Bartoš, který je spolu s Petrem Mandíkem společníkem agentury Happyend a oba jsou také hlavní hnací silou nedávno vzniklé platformy Startupbox (dříve Czech Startup Platform), které je rovněž deník E15 podporovatelem.

Podle Bartoše důsledky pandemie nového typu koronaviru také více dopadnou na startupy, které se zaměřují na koncového zákazníka v režimu b2c. Naopak se bude dařit novým projektům v oblasti technologií, diditalizace. "Což už ostatně vidíme nyní a i naše síly jsou teď v asistenci startupům právě tímto směrem nejvíc napřeny," dodává Bartoš.

Co si v další epizodě podcastu Na první dobrou také poslechnete?

° Kdo je to Wannabe, Nápadník a startupista.

° Že chtít řešit nějaký problém je zásadní hodnota každého nového projektu, chcete-li startupu, byť donedávna a nemusí to tak platit dál, fungovaly i věci a projekty bez tohoto parametru.

° Jak se Pavel Bartoš do startupové komunity dostal a proč nechce mít vlastní startup.

Celý díl podcastu Na první dobrou si můžete přehrát ve stopě zde, nebo na profilech tohoto pořadu ve streamovacích službách Apple Podcasts, Spotify, YouRadio a dalších.

S Pavlem Bartošem jsme pak natočili i Bonus, který má ambici vysvětlit jednoduše některé možná složitější termíny rozšířené ve startupové komunitě. Ten si můžete přehrát také zde a nebo ve výše zmíněných službách.

