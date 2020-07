Václav Muchna - Y Soft: Podnikání je o riziku a tvrdohlavosti | E15.cz

V roce 2000 založil Václav Muchna společnost Y Soft Corporation. Ta se za dvacet let rozrostla v globálního ddoavatele kancelářských programů pro správu tisku a digitalizaci. Její tržby už překročily miliardu korun a mezi zákazníky brněnské firmy patří více než třetina největších amerických firem zařazených do žebřícku Fortune 500. Prostřednictvím Y Soft Ventures Muchna také investuje do startupů.