Czech Startup Platform startuje: pomůže začínajícím podnikatelům  | E15.cz

Jen jeden z deseti projektů přežije, říká okřídlená investorská poučka. Kolik nápadů ale do stádia byznysového plánu vůbec nedoroste? České prostředí není k zakládání nových firem příliš příznivé, a to jak z pohledu podpory podnikavosti a začínajících podnikatelů, tak ve složitosti orientace v administraci rozvoje. Nová iniciativa s názvem Czech Startup Platform to chce radikálně změnit.