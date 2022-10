Obří investice pro Tatum. Brněnský blockchainový startup nabral miliardu na další rozvoj | E15.cz

Tatum se zabývá vývojem softwarového nástroje, díky kterému je možné snadno pracovat s technologií blockchainu, tu má veřejnost spojenou zejména s kryptoměnami, to ovšem není její jediné využití. „V podstatě vyvíjíme nástroj pro počítačové vývojáře,“ vysvětloval před rokem šéf a zakladatel startupu Jiří Kobelka v rozhovoru pro deník E15. Ten jeho firmu nedávno zařadil mezi deset nejnadějnějších startupů z Česka.

Tatum ohlásil zisk obří investice přesně rok od chvíle, kdy zvítězil v soutěži Startup World Cup, předtím si prošel například akcelerátorem Skydeck nebo se dostal do finále startupového klání TechCrunch Disrupt, které se koná pod záštitou amerického serveru TechCrunch. Investice ve výši 41,5 milionu dolarů se v českém prostředí letos řadí k těm nejvyšším, na větší částku si sáhly jen stálice české scény Ataccama, Productboard, Rohlík a Kiwi.com.

Z(a)tracená čísla 12. díl

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

„Tradiční firmy si uvědomují, že využití blockchainu jim může zásadně pomoci překonat události, které destabilizují ekonomiku, protože blockchain uchovává cenná data zcela nezávisle a po celém světě,“ vysvětluje si Kobelka důvěru investorů. Mezi nimi se znovu objevily také české fondy Tensor Ventures a Depo Ventures, které do Tatumu vložily peníze na jeho začátku, připojily se také zahraniční fondy Evolution Equity Partners, Octopus Ventures nebo 3VC. „Tatum jsme podpořili znovu, protože plní naše očekávání, daří se jim. V poslední kole jsme investovali milion eur,“ sdělil deníku E15 partner Depo Ventures Michal Ciffra.

I pro český fond jde o přelomovou investici, jelikož dosud se soustředil zejména na řádově nižší investice. Díky navazující investici nyní v brněnském startupu drží jednotky procent. „Dá se hovořit o tom, že by to mohla být naše nejvydařenější investice,“ říká Ciffra, který také uvedl, že by Tatum časem mohl směřovat na burzu a zhodnotit tak vložené finance českých investorů.

Hodnota jejich podílu ovšem v současné době není známá, otázky na valuaci blockchainového startupu nechtěli investoři ani Tatum zodpovědět. Společnost, jež vznikla v roce 2018, rovněž neuvádí tržby, hodnotu firmy tak není možné ani odhadnout podle tržních ukazatelů.

„Tatum nás oslovil především díky svému převratnému obchodnímu modelu a jejich platformě, která zkracuje proces vývoje blockchainu o 95 procent,“ komentoval investiční kolo J. R. Smith, partner v Evolution Equity Partners, tedy ve fondu, který je největším investorem v posledním investičním kole.

Už předloni se podle vyjádření Kobelky startupu dařilo, když obrat firmy rostl o 25 procent měsíčně. Za poslední rok vzniklo na platformě Tatumu přes 90 tisíc projektů. Jména zákazníků firma nezveřejňuje, uvádí jen, že jde například o filmová studia, herní vývojáře, výrobce a půjčovny aut či motorek, ale také o provozovatele kryptopeněženek či tržišť.

Podle slov Kobelky má Tatum momentálně produkt hotový, peníze tak firma využije na své zviditelnění a získání nových zákazníků. „Nyní chceme být hlavně vidět ve světě, získat si důvěru nových zákazníků a tím i tržní podíl a přivítat nové zaměstnance. Vývoj každopádně nadále zůstává v Evropě, obchod především v USA a srdce v Česku,“ doplnil Kobelka.

Blockchainová technologie se prosazuje stále více, tomu odpovídá i sílící zájem z řad investorů. V loňském roce vzrostl objem investovaných peněz do blockchainových startupů o 600 procent, celkově do nich fondy poslaly téměř 15 miliard dolarů. V Česku se na blockchainové projekty soustředí například investiční skupiny Miton nebo Rockaway, které disponují specializovanými fondy.