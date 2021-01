SpaceX nebo Epic táhly módu investic do start-upů v USA | E15.cz

To, co v úvodu roku 2020 vypadalo jako zoufalý rok pro start-upy, se nakonec zvrtlo v jedno z historicky nejlepších, v mnoha ohledech také rekordní období. Pandemie nepandemie. Investice do začínajících projektů v USA dosáhly podle reportu Money Tree od společností PwC a CB Insights 130 miliard dolarů (2,8 bilionu korun), meziročně o 14 procent víc. Na zprávu upozornila agentura Bloomberg.