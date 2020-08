Spor o hru Fortnite může změnit postavení Applu a Googlu | E15.cz

Analytik trhu s chytrými telefony Horace Dediu zdůrazňuje, že Epic Games je zatím největší firmou, která se proti chování provozovatelů app store ozvala. „Dosud jsme nářky slyšeli zejména od menších vývojářů. Je ale jasné, že nyní se tlak veřejnosti bude zvyšovat. Nikdo totiž pořádně neví, co je smyslem a přidanou hodnotou takto uzavřených platforem,“ dodal Dediu.

App store je internetový obchod pro majitele zařízení se stejným operačním systémem. U Applu se jedná o operační systém iOS, u Googlu zase o Android. Uživatelé těchto systémů mohou v obchodech nakupovat jednotlivé digitální služby nebo i virtuální produkty uvnitř her. Giganti si ale od vývojářů účtují provizi ve výši 15 až 30 procent za každý nákup.

Trend je zřejmý – digitální služby se postupně přesouvají z otevřeného webu do uzavřených internetových obchodů, což vyústilo až do dnešního stavu, hodnotí expertka z University of Cambridge Jennifer Cobbe. „Kdo nyní kontroluje app store, může ovlivnit, jaké služby a za jakých podmínek může držitel zařízení využívat. Je proto logické, že se tímto omezením zabývá antimonopolní úřad,“ vysvětlila.

Vývojáři z Epic Games obviňují Google a Apple ze zneužívání dominantního postavení na trhu tím, že hry nejde zakoupit jinak než prostřednictvím jejich app storů. Jejich nářky mají opodstatnění. Tvůrci hry Fortnite, která má 350 milionů registrovaných hráčů, si kvůli provizím z obchodu vypláceným technologickým obrům, nesáhnou na podstatnou část tržeb.

Giganti si ovšem s kritikou příliš hlavu nelámou. „Epic ve smlouvě souhlasil s podmínkami platformy App Store,“ sdělil suše Apple. Podobně se vyjádřil i Google.

Ve čtvrtek proto Epic Games svoji hru aktualizoval, nabídl hráčům nový způsob platby bez odvodu pro Apple a Google a ceny následně snížil o 20 procent.

Spor tím ale spíše akceleroval. Apple ihned odpojil přístup ke hře a se stejným řešením přispěchal i Google. Hráči, kteří mají hru nainstalovanou, ji sice mohou hrát dál, nové instalace už jsou ale u těchto platforem zakázané.

Vývojářské studio pak s reakcí příliš dlouho neotálelo a obě společnosti zažalovalo za zneužívání monopolního postavení. Zároveň hráčům pustilo herní video, v němž kritizuje Apple a hráče nabádá, aby se „zapojili do boje“ proti této technologické ikoně. Epic Games navíc přislíbili podporu další vývojáři aplikací, například autoři známé seznamovací aplikace Tinder.

Provize za nákupy v aplikacích se neřeší poprvé. Už v červnu zahájila Evropská komise vyšetřování společnosti Apple na základě stížností streamovací služby Spotify a služby čtečky elektronických knih Kobo. Stejný měsíc podala stížnost k evropskému antimonopolnímu úřadu také společnost Engram, která nabízí platformu pro šifrované zprávy.