Productboard získává investici 1,5 miliardy korun | E15.cz

V rámci investičního kola Series C získává Productboard peníze na zrychlení růstu a nábor dalších lidí. Transakci vedl newyorský fond Tiger Global Management, který se zaměřuje na investice do růstové fáze vyspělých startupů. Fond dříve investoval například také do společností Airbnb, Uber, Stripe či Coinbase.

Investičního kola se zúčastnili také již stávající investoři z elitních amerických fondů Kleiner Perkins a Sequoia Capital, stejně jako venture kapitálové firmy Index Ventures a Bessemer Venture Partners.

„Na digitálních produktech dnes stojí byznys všech moderních firem a Productboard ukázal nesmírnou hodnotu, kterou do jejich vývoje přináší efektivnější plánování a lepší spolupráce v produktových týmech,“ uvádí John Curtius, partner Tiger Global Management.

Productboard vznikl roku 2014. Založili jej bývalý viceprezident společnosti GoodData Hubert Palán a vývojář Daniel Hejl. Startup vytváří software pro efektivnější vývoj produktů, který používá přes čtyři tisíce firem. Pomáhá jim zjistit, kudy se mají v produktovém vývoji nadále ubírat.

„Nejhodnotnějšími firmami světa jsou ty, které dokonale porozumí potřebám zákazníků a uspokojí je špičkovými produkty. Je proto až s podivem, že většina firem dnes nemá systém, který by jim pomáhal spojovat informace o jejich plánech a potřebách trhu se zpětnou vazbou zákazníků,“ říká šéf firmy Hubert Palán.

„Productboardu se extrémně daří. Dostali jsme se do bodu, kdy jsme nové financování nepotřebovali, ale jednoduše se naskytly příležitosti, které se neodmítají,“ doplňuje Palán. Díky investici chtějí dále zrychlit růst a do konce roku rozšířit tým přinejmenším o dalších sto lidí.

Za poslední rok se počet lidí v Productboardu zdvojnásobil. V Praze, San Franciscu a Vancouveru pro něj pracuje 230 lidí. Firma také plánuje otevřít kanceláře v Dublinu. V Česku firma loni přesídlila do nových kanceláří na pražské Palmovce. Podle druhého ze zakladatelů Daniela Hejla význam osobního setkání a spolupráce přetrvá a bude mít své místo i po pandemii.

Během pandemie začala firma zaměstnancům proplácet vybavení domácí kanceláře, hlídání dětí, upgrade internetového připojení, dovážky obědů či předplatné meditační aplikace Headspace. Productboard se v nedávném žebříčku amerického časopisu Forbes umístil jako 22. nejlepší startupový zaměstnavatel z 2 500 hodnocených firem.

„Valuaci ani tržby nezveřejňujeme, ale obě tato čísla od minulého investičního kola rapidně vyrostly,“ říká spoluzakladatel Daniel Hejl. Od svého založení získal startup na investicích celkem 137 milionů dolarů, tedy necelé tři miliardy korun.