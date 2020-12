Staré flašinety v novém hávu uspěly v soutěži Nastartujte se | E15.cz

Jaký byl podnět k založení vaší firmy?

Vedlo mě k tomu hned několik důvodů a je to také součást proměny mého osobního i pracovního života. Miluji hudbu, ale naučit se hrát na hudební nástroj je pro mě hodně obtížné a flašinety jsou právě pro podobné lidi, jako jsem já sám.

Flašinet si spojujeme spíše s minulostí. Proč právě tento hudební nástroj a proč právě teď?

Chci vyrábět kolovrátky, které budou navazovat na naše předky, ale nedělám jejich repliky. Cílem je vyrobit věc, která bude skvěle hrát, dobře vypadat a svým zpracováním půjde vlastně o umělecké dílo. Ale při výrobě současně použiji moderní přístroje nebo vymoženosti současné techniky. Například při tvorbě písní a děrování hracích kartonů mi práci velmi ulehčí k tomu určený perforátor, řízený softwarem podobným, jaké využívají nejmodernější obráběcí stroje. Základem výroby je však truhlařina, hudebně technické cítění a cit pro detail. Podle živnostenského rejstříku jde o výrobu hudebních nástrojů. Ty jsou dodnes vyráběny převážně tradičními postupy a u mých flašinetů tomu nebude jinak.

Komu jsou nástroje určeny?

Všem, kteří mají rádi hudbu, chtějí si zahrát, ale třeba nejsou hudebně nadaní. Zákazníky budou sběratelé, nadšenci, divadelní a hudební spolky, pouliční umělci i obyčejní lidé. Chci vyrábět i „lidovou“ řadu flašinetů, určenou pro širší veřejnost. Představa flašinetáře je u nás takovou zvláštní selankou z přelomu 19. a 20 století. To se mi sice také líbí, avšak ve světě je mnoho umělců, kteří flašinet používají novátorsky, experimentálně, a to je směr, kterému velmi fandím. Moc se mi líbí francouzský přístup jak při výrobě, tak používání těchto nástrojů.

Jak vám pomohl projekt Komerční banky Nastartujte se, mezi jehož úspěšné firmy letos patříte? Vyhrál jste E15 Cenu veřejnosti a s tím kromě jiného i 100 000 korun.

Soutěž mi velmi pomohla a doufám, že mi ještě pomůže dál. Je to odraz mé práce, je to ocenění hlasující veřejnosti. Když jsem do soutěže vstoupil, ještě v ní nebylo přihlášeno mnoho projektů, protože se projevila koronavirová krize. Pak ale bylo hlasování napínavé, protože počet projektů se rozrostl. Peníze za výhru mi pomohou v dalším podnikání, protože i moji firmu zásadně ovlivnila letošní pandemie. Navíc je to přes soutěž Nastartujte se také dobrá reklama a příležitost pro prezentaci v médiích.

Hovořil jste o tom, že Ateliér Petrof také zásadně ovlivnila koronavirová krize. Jak konkrétně?

Paradoxně byla pandemie v mém případě spouštěčem změn. Svou předešlou prací jsem se snažil vydělat si na flašinetářskou dílnu a postupně se zdokonalovat ve výrobě něčeho, co dnes v České republice nikdo nedělá. Mám, na mysli zakázkovou výrobu mechanických flašinetů. Elektronické, které také budu vyrábět, se u nás vyrábějí. Plánoval jsem si otevření ateliéru někdy za rok, za dva, ale nařízení a restrikce vlády na potlačení pandemie mi prakticky vzaly veškeré příjmy. Tak jsem svůj sen musel hodně urychlit. To však s sebou nese trochu chaotické pořadí posloupnosti věcí, které při vzniku nového projektu bývají obvyklé. Nejcitelnější je nedostatek peněz na cokoli. Proto se s nadějí upínám k uvedení prvních výrobků na trh a doufám, že se najde i nějaký nadšenec, filantrop, který by byl ochotný se do projektu zapojit jako investor.

Pustil jste se do zcela nového projektu. Jak hodnotíte podmínky pro podnikání malých a středních firem v České republice?

Asi neřeknu žádnou převratnou novinku, ale největší překážkou je člověk sám. Když se neodhodláte udělat první krok, třeba i špatným směrem, nikam nedojdete. To mohu potvrdit. V případě ostatních věcí si nemyslím, že bych mohl soudit nebo poučovat. Vždy se dá něco v případě podnikatelského prostředí zlepšit, ale čekat na to, až to bude, tak bych se nikdy do projektu, jakým je ateliér na výrobu flašinetů, nepustil.

