Módní přehlídka v lese. Tak se v Senegalu vypořádali s rizikem pandemie | E15.cz

Nejnovější modely představila dvacítka tvůrců, kteří se inspirovali Afrikou nebo z ní přímo pocházejí. Pořadatelé se snaží upozornit na rozmanitost, talenty a originalitu afrických návrhářů, kteří v posledních letech získávají stále větší věhlas. Oblékají například zpěvačky Beyoncé, Aliciu Keys nebo Rihannu. Vedle udržitelnosti je jedním z cílů propagovat konkrétní příběhy z Afriky a přispívat k všeobecnému povědomí o kontinentu, píše list Africanews.

„Mnoho návrhářů již vyrábělo slow fashion, jen to nevěděli. Vyrábíme tady a nevyrábíme v obrovském množství. Celé roky jsme se za to styděli, teď jsme na to hrdí. Tohle je luxus,“ uvedla zakladatelka Dakarského týdne módy Adama Ndiaye v rozhovoru s BBC News.

Za posledních patnáct let se počet příležitostí, kolikrát si v průměru oblečeme jeden kus oblečení, než ho vyhodíme, snížil o 36 procent. Výroba a barvení materiálů vyžaduje každý rok sto milionů tun neobnovitelných zdrojů a vede k emisím skleníkových plynů, píše se ve zprávě nadace Ellen MacArthur citované BBC News. Chemikálie znečišťující vodu pochází v pětině případů z oděvního průmyslu.