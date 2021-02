Stojíme mezi extrémy. Klient konzerva a aktivní spekulant, míní zakladatelé Fondee | E15.cz

Investovat se dá v každé době. S nástupem investičních platforem je přitom dostupnější více zájemcům. “Očekáváme, že se v horizontu jednoho dvou let dostaneme k miliardě korun pod správou, což je zlomová hranice, kdy by projekt měl začít vydělávat,” říkají zakladatelé fintechového start-upu a investiční platformy Fondee, manželé Jan a Eva Hlavsovi.

Máte za sebou zhruba rok ostrého fungování. Kam jste dovedli projekt Fondee?

Jan: Překročili jsme počet 2000 klientů, na začátku třetího kvartálu 2020 jsme měli 700 klientů. Na tom je vidět, jak hezky to roste. V posledních dvou měsících jsme zdvojnásobili počet prostředků pod správou celkově i počet investic na klienta. V týmu je nás dnes šest. Už se nescházíme v kavárně. Máme kancelář, spektrum funkcí obsazených kvalitními lidmi.

Loni jste získali investici deset milionů od J&T Banky. Jak je nastavena spolupráce s ní?

Jan: Jsou naším finančním partnerem a získali minoritní podíl. Denní management máme na starosti my. J&T Banka má práva v anglosaském světě označovaná jako reserved matters, tedy ochrana minoritního akcionáře. Jde především o to, abychom peníze, které od nich máme na rozvoj, používali v duchu dohodnutého rozpočtu.

Jste otevřeni dalším investorům?

Jan: Plánujeme nové investiční kolo. Ideálně ke konci tohoto roku.

Co se do té doby musí stát a k čemu pak chcete použít peníze?

Jan: Určitě chceme hodně investovat do UX a vylepšení uživatelského prostředí. Chceme postupně přidávat nové produkty. A chystáme na jaro větší marketingovou kampaň. Rovněž chceme investovat do různých spoluprácí jako je například ta se službou E15 Premium (deník E15 nabízí možnost kombinace předplatného placených článků E15 Premium a přístupu k aplikaci Fondee za zvýhodněných podmínek - poznámka redakce. Více o tom ZDE.)

Zatím nabízíte investice pouze do akcií a dluhopisů. Proč pouze tyto dvě oblasti?

Jan: Abych to upřesnil, nabízíme investice do diverzifikovaných portfolií akciových a dluhopisových. V každém portfoliu jsou stovky titulů.

Eva: Důvodem je, že diverzifikované portfolio sestavené z mnoha akcií a dluhopisů by mělo být základním stavebním kamenem pro každého investora.

Máte relativně nízké poplatky za správu investic. Jak funguje byznys model Fondee pro vás, aby se to vyplatilo, je to celé o velkém objemu a v momentě, kdy to přeroste nějakou míru, začne to být soběstačné i s nízkými poplatky?

Jan: Přesně tak. Celé je to o objemu, počtu klientů a peněz pod správou. Očekáváme, že v horizontu jednoho dvou let se dostaneme k miliardě korun pod správou a to je podle našich plánů zlomová hranice, kdy by ten projekt měl začít vydělávat.

Kde jsou rizika, že se to nemusí povést?

Eva: Pokud nedokážeme přilákat dostatek klientů. Ale zatím se toho nebojíme. Pro kontext uvedu, že Češi drží v podílových fondech přes 500 miliard korun.

Jan: Zdá se, že poptávka po naší službě je. Budeme-li dál atraktivní variantou pro trend správy investic v aplikacích jako je naše, měli bychom to zvládnout. On-line řešení oproti řešením tradičního světa je pro stále větší cílovou skupinu lákavé.

Kdo je cílová skupina a typický klient Fondee?

Jan: Věkový průměr je 33 let. Pak klienty dělíme na ty, kteří k nám jednorázově vloží nějakou sumu a čekají na její zhodnocení. Další skupinou jsou takoví, kteří nám vkládají pravidelným příkazem nějakou částku na investice. A pak je třetí skupina nepravidelných klientů, kteří k nám vícekrát vložili nějakou sumu, ale pravidelnost v tom žádná není.

Eva: Řekla bych, že jsme někde mezi dvěma extrémy. Nabízíme střed mezi konzervativním investorem, který má své úspory v bance na spořicím účtu a někým, kdo si sám chce portfolio aktivně obhospodařovat, obchoduje spekulativně, věří kryptoměnám, zkrátka nebojí se rizika.

Riziko přináší i například dramatický propad trhů. Jak velký problém je to pro váš byznys?

Jan: Silnou stresovou situací už jsme si prošli loni na jaře. Burzy kvůli šíření nemoci COVID-19 padaly a hlavní americké indexy skokově odepisovaly desítky procent. Ale ustáli jsme to. Nesmíte zapomínat, že mnoho klientů vidí propad cen jako příležitost.

Řešíte nějak kurzové riziko?

Eva: Burzovně obchodované fondy, ETF, obchodujeme v eurech. Žádné měnové krytí ale nenabízíme. Když se podíváte na dlouhodobý kurz koruny, je to random walk. Dlouhodobě se to ale pohybuje kolem nějakého predikovatelného průměru. Nemyslíme si tedy, že je to zásadní riziko pro klienta. Měnový hedging by byl neúměrně drahý.

Jan: Investice by v případě jištění měny byly komplikované i v tom, že hedging musíte krýt hotovostí. Je zde korelace mezi poklesem trhů a poklesem koruny. Toto se například stalo v březnu minulého roku - trhy se propadly a koruna oslabila vůči euru. V ten moment v případě hedgingu musíte rozprodávat portfolio, aby zůstala hotovost na kolaterál. V podstatě v ten nejnevhodnější okamžik musíte klientovi rozprodat portfolio kvůli dostání kurzovému závazku.

Podobných služeb jako Fondee na trhu pár je. Proč bych měl jít k vám?

Jan: Ta otázka nemusí být proč my a ne oni. Služba, kterou nabízíme, má velký potenciál. Na trhu může být řada hráčů a myslím si, že se určitě nebudeme kanibalizovat. Naopak budeme společně rozšiřovat nový způsob investování.

My jsme nezávislí, nemusíme, jak jsou k tomu nuceni mnozí jiní, v portfoliích z různých důvodů upřednostňovat některé investice. Produktově se zlepšujeme, dokážeme držet nízké ceny za obsluhu.

Souvisí s tím otázka proč mít, nebo nemít osobního makléře?

Eva: Kvůli ceně. Když chcete investovat dlouhodobě, chcete eliminovat náklady na správu investic. Některé roky se trhy mění velmi dynamicky. Může dojít ke zhodnocení i v desítkách procent. Jindy ale třeba stagnují nebo posílí o nízké jednotky a když pak tři nebo pět procent vašich investic spálíte na poplatky za správu portfolia, o investování nemůže být moc řeč.

Kdy jste sami začali investovat?

Eva: Řešili jsme to už na našem prvním rande. Tehdy Honza prožíval akcie Unipetrolu na pražské burze. To bylo před patnácti lety, ještě před finanční krizí. Byli jsme na vysoké, měli nějaké vydělané peníze a nechtěli jsme je nechávat na běžném účtu jen tak.

Jan: Asi v tom byla hodně zvědavost, studovali jsme ekonomii, chtěli jsme se to naučit. Když jsme pak žili v Británii používali jsme službu s názvem Nutmeg. Ta byla i inspirací pro Fondee.