Generál Petraeus. Šéfoval CIA, teď investuje do start-upů | E15.cz

Téměř 40 let sloužil v americké armádě, již několik let ovšem působí ve světě byznysu. V minulosti velel spojeneckým silám v Iráku i v Afghánistánu, poté řídil americkou tajnou službu CIA. Z ní však kvůli manželské nevěře odstoupil a už sedm let působí v investiční firmě KKR.

Byl hvězdou americké armády s pověstí brilantního úsudku. Vaz mu však zlomila nevěra s autorkou vlastního životopisu, Paulou Broadwellovou. Jak vyplynulo najevo, poskytl jí utajované informace. To vedlo k jeho konci ve státních službách. Nyní se věnuje investování do perspektivních firem. O tom tento týden hovořil pro komunitu Startup Disrupt, jejímž cílem je podporovat tuzemské startupové prostředí.

Generál investorem

Investiční skupina KKR, které již několik let Petraeus radí, investuje do malých i větších firem, také však realit a aktivní je i na kapitálových trzích. Role Davida Petraeuse je provádět geopolitickou analýzu rizik potenciálních investic. Do podniků i sám investuje.

Do světa start-upů generála Petraeuse ještě coby ředitele CIA zasvětil šéf technologické společnosti Palantir, Alex Karp. Propojil je Chris Darby, ředitel venturekapitálové společnosti In-Q-Tel, která je úzce spojena právě s CIA. Ta vložila peníze rovněž i do Palantiru. „In-Q-Tel má výhodu. Jakákoliv investice, kterou učiní, je typicky následována dalším přívalem investic,“ říká Petraeus s tím, že jde o určité potvrzení potenciálu.

Zhruba čtyři z dvaceti startupů, do nichž za poslední rok Petraeus investoval, jsou v Izraeli, který patří mezi lídry v oblasti inovací. Spoluinvestoval také s bývalým izraelským premiérem Ehudem Barakem, který je rovněž aktivní ve světě investic, zejména z oblasti bezpečnosti.

Peníze Petraeus poslal také do společnosti Mark43 založené absolventem Harvardu Scottem Crouchem. Ten strávil několik hodin jízdou policejními vozy spolu se strážníky, aby co nejlépe navrhnul svůj software. Následně vyvinul databázový analytický systém, který má zefektivnit a zrychlit práci policistů. „Původně jsem na něj měl vyhrazených jenom patnáct minut s možným prodloužením celkem na 30. Projekt mě ale zaujal natolik, že jsem zrušil pár dalších schůzek a věnoval mu mnohem víc času,“ popisuje Petraeus.

Úspěšný projekt

Podstatná je dle něj jednak osobnost zakladatele, u níž vyzvihl důležitost jisté dávky sebeuvědomění, schopnosti škálovat a nastavit růst. K tomu posuzuje i hodnotu a sílu nápadu. Dívá se i na potenciál trhu, konkurence a bariéry vstupu pro ostatní.

Jedna z jeho posledních investic byla do firmy Zipline, což je roznášková služba pomocí dronů. Také investoval do firmy Carbyne, která pomáhá operátorům na krizových linkách s datovou analytikou příchozích hovorů. Peníze do ní vložil i již zmíněný izraelský expremiér Ehud Barak.

Spolu s Johnem Doerrem z elitního fondu Kleiner Perkins pak investoval do firmy Asapp, která vyvíjí software využívající umělou inteligenci pro call centra. Kleiner Perkins v minulosti investovali například do Googlu, Amazonu, Twitteru či Electronic Arts. Oblast start-upů mají trochu i v rodině. Jak zmínil, jeho dcera i snacha start-up založily, zeť v něm pak pracuje.

Start-upy a inovace jsou kontinuálně podporovány také vládou USA, což dle něj přispělo k tomu, že se sektoru daří. Jako líheň technologických revolucí zmínil jak kalifornské Silicon Valley, tak i takzvanou Silicon Alley v New Yorku a Silicon Hills v texaském Austinu. Mimochodem, právě Texas je pro nové inovativní firmy stále více oblíbenou destinací.

Postpandemický svět

Stejně jako na vojenské misi je definován hlavní cíl a podpůrné cíle, i v podnikání dle Petraeuse nemusí jít nutně jen o zisk. KKR má i svůj fond, který se nesoustředí jenom na profitabilitu, ale i na řešení globálních výzev a pozitivní přínos světu.

Podle Petraeuse by se měl do budoucna zdvojnásobit počet udílených pracovních H-1B víz a zvýšit tak příliv talentovaných lidí s potenciálem obohatit zemi. Rovněž by se měl stát zasadit o to, aby si země udržela zahraniční studenty amerických prestižních univerzit.

Nová administrativa prezidenta Joea Bidena by se měla také snažit podpořit zvýšení investičních prostředků a posílit svou roli v NATO a mezinárodních organizacích. Budoucnost vidí David Petraeus v oblasti takzvaných big data a datové analytiky, strojovém učení, umělé inteligenci a v autonomních vozidlech. Tématem je pro něj i řešení problémů dezinformací, které v poslední době nabraly na síle.