Kiwi začíná spolupracovat s asijskou nízkonákladovkou AirAsia | E15.cz

AirAsia roste ztráta Aerolinka zároveň zveřejnila finanční výsledky za třetí čtvrtletí: vykázala ztrátu 55 milionu dolarů, meziročně o téměř pětinu vyšší. Vedení dopravce uvádí mezi důvody ztráty i fakt, že v Malajsii platí od září nová daň zatěžující cestující odlétající ze země. Ti platí poplatek mezi dvěma až 36 dolary podle toho, v jaké třídě Malajsii opouští. Čím vyšší třída, tím vyšší poplatek. K přílišnému optimismu nepřispěla ani zpráva agentury Reuters, podle které americký úřad pro civilní letectví zhoršil bezpečnostní hodnocení malajského letectví o úroveň níže do druhé kategorie. Opatření znemožnilo malajským dopravcům spouštět nové linky do USA. Právě AirAsia dříve avizovala zájem otevírat nové linky do USA.