Dvacet hodin v letadle: Qantas testují dlouhý let bez mezipřistání | E15.cz

Australská letecká společnost Qantas otestuje jako první aerolinka let z New Yorku do Sydney bez mezipřistání. Celková doba letu by se měla pohybovat okolo dvaceti hodin. Qantas celou operaci nazývá jako „Project Sunrise“. Na palubě letadla bude celkem padesát osob včetně vědců. Aerolinky Qantas ke svému revolučnímu testovacímu letu využijí služeb Boeingu 787 Dreamliner. Informovala o tom agentura Bloomberg .

Přítomní vědci a doktoři na palubě budou po celou dobu letu zkoumat vliv dlouhého letu na cestující a posádku. Zaměří se například na ostražitost pilotů či zdravotní stav pasažérů. Jejich cílem je zjistit, zda je lidské tělo schopné v pořádku snést let, který překoná více než 16 tisíc kilometrů.

Testovací let je pro australskou společnost klíčovým, neboť se zavedením přímých letů Londýn - Sydney a New York - Sydney počítá již v roce 2022. Pokud bude tento a další testovací lety probíhat bez problémů, plánuje Qantas do budoucna i linky bez přerušení z Austrálie do Jižní Ameriky a Afriky.

Mezi dalšími společnostmi, které se také snaží o zavedení letů bez mezipřistání jsou například i asijské aerolinky Singapore Airlines. Ty již dokonce takovou linku mají, a to ze Singapuru do New Yorku. Cesta Airbusem A350 trvá zhruba 18 hodin a je nyní časově nejdelší linkou světa. Dlouhé lety trvající více než 15 hodin nabízejí i další dopravci, například Qatar Airways.

Cesta bude devastující, tvrdí experti

Zvládnout téměř celý den v letadle není pro lidské tělo vůbec jednoduché. Biochemička Carrie Partchová z Kalifornské univerzity tvrdí, že aerolinky budou muset cestující před testovacím letem řádně připravit na cestu. „Pro lidské tělo to bude zničující. A pokud se stanete stálým pasažérem na těchto linkách, budete mít v budoucnu kardiovaskulární potíže, problémy s váhou a možná i utrpíte změny v chování,“ tvrdí Partchová.

„Cestující bude ohrožovat velký přechod časovými pásmy, ale i dlouhý pobyt v letadle, kde je suchý vzduch,“ řekl Conrad Moreira, ředitel lékařské kliniky Travel Doctor v Sydney. Uvedl, že člověk může být lehce dezorientovaný i několik dní po letu. „Pomoci mohou medikamenty jako například Stilnox či Xanax. Zkrátka především léky obsahující melatonin, který se přirozeně vytváří v lidském těle pro podporu spánku,“ doplnil Moreira.

Někteří další vědci oponují, že cestující v pořádku zvládnou i takto dlouhé lety, pokud mají k dispozici kvalitní jídlo a pokud budou praktikovat správná cvičení na protažení svalů. Podle těchto expertů se tak dá dobře pracovat i s nepříjemnými změnami při průletu různými časovými pásmy.

Úsvit pro léky na spaní

S přibývajícím počtem dlouhých letů přibývá i větší poptávka po lécích na uklidnění či na spaní. Zdravotnický server BIS Healthcare uvedl, že trh s těmito medikamenty, kterému dominují léky na spánkovou poruchu, má nyní hodnotu zhruba 1,5 miliardy dolarů. Tedy více než 35 miliard korun. V roce 2023 to díky zvyšující se poptávce bude asi 1,7 miliardy dolarů (téměř 40 miliard korun).

Server GlobalData navíc doplnil informaci, že v klinickém testování je v současné chvíli více než 80 léků zaměřených na problémy se spánkem.

Podívejte se na budoucí linky společnosti Qantas Airlines: