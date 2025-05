Zaměstnanecké akcie jdou do sněmovny. Výhodnější podmínky chtějí vládní poslanci i opozice

Do Poslanecké sněmovny se dostal návrh změn legislativy týkající se zaměstnaneckých akcií, po nichž dlouhodobě volá česká startupová komunita. Ten má přinést zásadní změny, které by pravidla rozvolnily a opční programy získání podílu ve firmě zatraktivnily. Definitivní rozhodnutí poslanců padne v červnu před sněmovními prázdninami.

Legislativa se do sněmovny dostala jako pozměňovací návrh v rámci vládní novely zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. „Pro nás je to zásadní moment. Kdyby se to nestalo, neměla by to už současná vláda šanci schválit,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Štěpán Hofman.

Pozměňovací návrhy k tématu podali jak poslanci vládní koalice za STAN, KDU-ČSL a TOP 09, tak i zástupci opozičního ANO. Oba přináší zásadní změny. Zaměstnanecké akcie by měly být osvobozeny od placení sociálního a zdravotního pojistného, což byl jeden z hlavních požadavků startupů, aby se snížila celková daňová zátěž tohoto instrumentu. Z růstu jejich hodnoty by se pak odváděla pouze daň z příjmu.

Návrhy jak koaličních, tak opozičních poslanců také obsahují princip „no tax before cash“, tedy že zdanění probíhá až po prodeji podílu. V některých parametrech se však liší. Koaliční poslanci například navrhují přísnější kritéria velikosti firmy, která by mohla opční program za daných podmínek nabízet. Firma by nesměla mít roční obrat více než 2,5 miliardy korun nebo úhrn aktiv vyšší než dvě miliardy. ANO naopak chce, aby byl limitem obrat pět miliard korun nebo aktiva v hodnotě čtyři miliardy.

Se svým pozměňovacím návrhem přišel i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), jehož resort se v minulosti stavil právě proti osvobození zaměstnaneckých akcií od placení sociálního a zdravotního pojištění. Stanjura v něm mimo jiné navrhuje, aby ke zdanění příjmu došlo nejpozději do 15 let od nabytí opce. Dnes je tato lhůta pouze deset let.

Posun v situaci udělal radost i České startupové asociaci, které o změnách s politiky dlouhodobě jedná. „Šance, že nová úprava zaměstnaneckých opčních programů bude už letos, se dnes výrazně zvýšila. Oceňujeme, že politické strany navrhly smysluplné změny ESOP v rámci pozměňovacích návrhů k vládní novele zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele a aktivně se snaží o zlepšení podmínek pro podnikatele ještě v tomto funkčním období. Pro startupové prostředí je to dobrá zpráva,” říká předseda asociace Martin Jiránek.

Výhodnější podmínky pro zaměstnanecké akcie jsou jedním z klíčových bodů pro zlepšení a zefektivnění českého startupového prostředí. Například podle průzkumu organizace Czech Founders, která zastřešuje přes tisíc zakladatelů firem, je právě potenciální legislativní změna týkající se ESOP klíčová pro téměř 90 procent startupistů.

Najdou se přitom i firmy, které mimo jiné kvůli nevýhodnosti českých podmínek v oblasti zaměstnaneckých akcií už přesunuly svá sídla do zahraničí. Příkladem může být tuzemská technologická společnost Safetica, která se počátkem letošního roku rozhodla k přestěhování sídla do USA.

Dílčí úpravy legislativy týkající se programu ESOP přišly již na začátku roku 2024. „Od minulého roku se sice odložilo zdanění příjmu z nabytí zaměstnaneckých akcií až do okamžiku prodeje akcií, ale s dalšími omezeními. Například pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr dříve, než dojde k prodeji akcií, nebo pokud by uplynulo deset let, ještě než dojde k prodeji akcií, zdaňoval by zaměstnanec opět dříve, než z akcií dostane peníze,“ vysvětluje manažerka daňového poradenství ze společnosti Deloitte Jana Osecká.