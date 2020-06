Ženy ve startupech: CzechInvest, Apify, Frusack | E15.cz

Anna Height, CzechInvest

Anna vystudovala Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci studií se věnovala zejména digitálnímu participativnímu mapování a během studií absolvovala pracovní stáže v Německu, Egyptě a v Senegalu. Ke start-upům se dostala poměrně netradiční cestou, a to přes práci v UNICEF v Kambodži, kde mimo jiné zastávala roli Innovation lead. Měla tak možnost pracovat s mladými kambodžskými podnikateli.

V CzechInvestu se od roku 2017 věnuje zahraniční expanzi českých start-upů prostřednictvím tříměsíčního programu CzechAccelerator v New Yorku a v Singapuru a organizaci incomingových misí zahraničních start-upů do ČR. Programy na podporu start-upů běží ve vládní agentuře od roku 2010, v současné době zejména prostřednictvím CzechStarter, CzechDemo, CzechMatch a CzechAccelerator.

V čem je CzechInvest úspěšný, co se start-upů týče?

Od spuštění současných programů na podporu start-upů jsme podpořili již přes dvě stovky firem. Za tímto číslem stojí zejména hodiny, dny až měsíce práce celého týmu podpory start-upů na CzechInvestu. Díky tomu, že jsme schopni se start-upům individuálně věnovat, rozumíme jejich potřebám a dokážeme pro ně zajistit adekvátní podporu. Pracujeme také s velmi obsáhlým spektrem odborníků, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Nadto jim ve spolupráci s našimi zahraničními zástupci můžeme nabídnout unikátní know-how a kontakty v klíčových destinacích.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Motivace, různorodost, a hlavně lidé. Za tu dobu, co se start-upy pracuji, jsem potkala nepřeberné množství inspirativních osobností a nikdy mě nepřestane překvapovat kreativita a množství nápadů, se kterými čeští podnikatelé dobývají svět.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Myslím, že diverzita, a to nejen genderová, je důležitá ve všech oblastech, nejen ve start-upech. Na druhou stranu si nemyslím, že určitými vlastnostmi disponují zejména ženy a jinými muži. Asi by bylo zajímavější tu otázku otočit a zamyslet se nad tím, jak pomoci většímu zastoupení žen ve start-upech. Podle Startup reportu 2019/2020 je mezi českými zakladateli pouze pět procent žen, což vnímám jako opravdu nízké číslo. Nemyslím si, že je to tím, že jsou ženy méně kreativní a podnikavé. Spíš si možná častěji volí stabilnější a „bezpečnější“ profesionální cestu.

Zuzana Pelechová, Apify

Zuzana se ve svých bezmála čtyřiceti letech rozhodla, že je načase stát se ajťačkou. Absolvovala Digitální akademii Datové analýzy v Czechitas a začala pracovat v Apify jako expertka na data, především na projektu Hlídač shopů. Dále se vzdělává, momentálně dokončuje webovou akademii, aby z ní byla všestranná programátorka. Původně vystudovala sociální pedagogiku a teologii, což jí poskytlo skvělý rozhled. Dlouho pracovala jako lektorka angličtiny a poté pro TOP 09, mimo jiné jako asistentka současné předsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové.

Apify je technologický, datový start-up, který vyvíjí platformu pro získávání dat z webových stránek a automatizaci procesů na webu. Jeho služby využívají stovky zákazníků z celého světa, od malých firem až po největší světové korporace. Nejčastěji jejich zákazníci využívají produktů Apify ke sledování konkurence, srovnávání cen, dynamickému naceňování produktů a služeb či k získávání podkladů pro strojové učení a analýzu. Apify sídlí v pražském paláci Lucerna a tvoří ho tým třiceti lidí, z velké části programátorů.

Co stojí za dosavadním úspěchem Apify?

Odpovím otázkou: jak se vám líbí představa, že byste trávili dlouhé hodiny či dny za počítačem a dělali věci, které by za vás mohla často i lépe udělat cvičená opice? Nebo jiný příklad: potřebujete využívat data z internetu v nějakém větším množství, nechce se vám je opisovat ručně a stránky, ze kterých tato data potřebujete, jako na potvoru nemají API (softwarové rozhraní, pozn.red.)? Přesně na zajišťování takových potřeb staví Apify svůj úspěch. S pomocí našich nástrojů si totiž můžete sami snadno naprogramovat (nebo si nechat naprogramovat) roboty, kteří zautomatizují (takřka) jakoukoliv operaci na webu, kterou byste normálně museli dělat manuálně.

Budu trochu konkrétnější: představte si, že prodáváte židle a potřebujete vědět, za kolik je prodávají vaši konkurenti. Samozřejmě, můžete se každý den ráno při příchodu do práce podívat sami, ale taky se vám může stát, že se konkurenční židle už skoro 24 hodin prodávala za nižší cenu, než máte vy, aniž byste o tom věděli a mohli na to reagovat. Apify vám dokáže poslat notifikaci přesně v okamžik, kdy ke změně ceny dojde. A nejen to, dokáže zautomatizovat i vaši reakci, tedy například snížit cenu na vašem webu, spustit reklamní kampaň nebo – kdyby na to přišlo – vykoupit všechny židle od konkurence.

Ušetření času, peněz, rychlé získávání informací a zautomatizování nudných rutinních operací na webu je to, co naši klienti považují na rychle se měnícím trhu za obrovskou konkurenční výhodu.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Nedokážu sice posoudit startupovou scénu obecně, ale v Apify mě hodně baví rozmanitost práce. Líbí se mi, že se neustále učím nové věci a nedělám pořád dokola totéž. Mohu dělat to, co chci – ve firmě je kladen velký důraz na to, aby nikdo nedělal práci, která ho nebaví a neposouvá.

Další věc, které si velmi vážím, je důvěra, kterou vůči svým lidem firma projevuje. Chvíli mi trvalo zvyknout si na to, že něco jednoduše dělám a nemusím nijak složitě dokazovat, že něco dělám. Když Apify říká, že nabízí „prostředí bez bullshitů“, tak to myslí fakt vážně.

A konkrétně na Apify mě od prvního setkání úplně nejvíc přitahuje to, že se kromě byznysu věnuje i spoustě neziskových projektů, kromě Hlídače státu a Hlídače shopů jsme například během koronavirové krize vytvořili API se statistikami více než 40 zemí nebo spustili Realitního psa.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Nevím, jak na tuto otázku odpovědět, abych neupadla do stereotypů. Jasně, dneska všichni víme, že čím je tým po všech stránkách diverzifikovanější, tím dosahuje lepších výsledků. Každý jsme na některé věci citlivější, vnímavější, vidíme věci z trochu jiného úhlu a tak přinášíme nové pohledy. Nedokážu ale říct, že to a to konkrétně vidí ženy lépe či jinak, protože mi hned v hlavě naskočí nějaký příklad, kdy to tak nějaká žena nevidí, a muž naopak ano.

Přijde mi důležitá rovnost mužů a žen. I to, aby ve start-upech pracovali ve velkém zastoupení jak muži, tak ženy. Protože jak muži, tak ženy jsou potřeba pro fungování a růst firmy, pro dobrou atmosféru a kulturu ve firmě a vůbec pro cokoliv jiného.

Hana Fořtová, Frusack

Hana studovala medicínu, ze které se však rozhodla dobrovolně odejít a založit společně s kolegyní Terezou Dvořákovou společnost infiberry. Ekologie a témata spojená s udržitelností jim byla oběma velmi blízká. Seznámily se na medicíně, kde působily ve výkonné radě mezinárodní neziskové organizace IFMSA. Tam se věnovaly prevenci zdraví, vzdělávání společnosti i mladých lékařů nebo výměnným stážím pro studenty z celého světa.

V roce 2015 ve spolupráci s partnery dokončily vývoj unikátního sáčku na ovoce a zeleninu Frusack, kterému se již podařilo úspěšně prosadit nejen na českém a slovenském trhu, ale i v několika dalších evropských zemích, USA či v Japonsku.

Co stojí za dosavadním úspěchem start-upu Frusack?

Byli jsme prvním produktem svého druhu na českém a slovenském trhu a věřím, že se nám podařilo odstartovat diskuzi nad redukcí zbytečných obalů. Frusack je stále unikátem díky materiálu, ze kterého je vyroben. Lze ho kompostovat a nově pracujeme i na vývoji recyklační technologie ve spolupráci s VUT v Brně. Člověk tak nevytváří žádný odpad během let používání Frusacku a žádný odpad nevzniká ani na konci.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Startupová scéna je velmi dynamická a rychle se rozvíjí. V ČR máme spoustu talentů, skvělých manažerů se skvělými týmy, kteří zvládli během krátké chvíle z malého projektu vybudovat neuvěřitelně úspěšné firmy. Náš startupový systém je dobře a přátelsky nastaven. Můžeme se díky tomu od sebe vzájemně učit a posouvat vpřed. Obecně mají start-upy ve světě významnou roli. Jsou zdrojem inovací, které by ve větších společnostech vznikaly jen velmi pomalu a s vysokou mírou opatrnosti. A kdo by nechtěl být součástí něčeho takového?

Mít vlastní firmu však má i svá úskalí. Zdánlivá svoboda a volnost jsou vykoupeny velkým tlakem na rychlý posun vpřed a neustálé balancování cash flow. Vždy když mi někdo říká, že mi závidí volnou pracovní dobu, odpovídám na to: „Ano, je to skvělé. Mohu totiž pracovat jakýchkoliv 24 hodin denně chci.“ Za ten stres mi to sice stojí, vyžaduje to však velkou dávku odhodlání, zapálení, vytrvalosti a skvělý tým, na který se můžete v každém ohledu spolehnout.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Mám vždy radost, když se na naší scéně objeví projekt, v jehož čele stojí žena. V ČR je několik zvučných ženských jmen a je vidět, že se ve svých projektech již zdaleka nevěnují pouze sociálním tématům. Stále více z nich posiluje třeba svět technologií a IT.

Ženy však často nezačínají podnikat kvůli tomu, že je to jejich první volbou. Pokud například zakládají rodinu, donutí je k tomu okolnosti a problém s omezenými možnostmi zaměstnání. Pokud nemohou pracovat na zkrácený úvazek, často dojdou k tomu, že založení vlastního podnikání je pro ně jedinou možností. Otázka posílení pozice a počtu žen je důležitá nejen ve start-upech, ale i v politice, institucích a na manažerských pozicích. Nejsem zastánkyní kvót jako takových. Jako manažer chci, aby na pozici seděl ten nejlepší, a to nejen z pohledu zkušeností a znalostí, ale i firemní kultury. Ta však nemůže fungovat dobře, pokud není diverzifikována. A stejné je to i v ekosystémech, jako je ten startupový, respektive podnikatelský. Ženský element by v něm neměl chybět. Přináší novou energii, nový pohled a rovnováhu, která žene věci kupředu.