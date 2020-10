Ženy ve startupech: Nadace Vodafone, Bolt, PPC Bee | E15.cz

Veronika Řídelová, Nadace Vodafone

Veronika více než deset pracovala jako novinářka v převážně zahraničních redakcích audiovizuálních médií. Od roku 2018 se stará o propagaci projektů Nadace Vodafone, které mají ambice změnit svět k lepšímu. Startupům, jež nadace podpoří, pomáhá s komunikací a propagací. Moderuje konference i debaty a stála u zrodu české verze aplikace Bright Sky pro včasné odhalení domácího násilí.

Nadace Vodafone dlouhodobě podporuje vznik a rozvoj sociálních inovací, které využívají technologie ke zkvalitňování života lidí v České republice. Od doby svého vzniku v roce 2006 rozdělila na tyto účely více než 195 milionů korun a podpořila na 500 projektů.

Veronika ŘídelováAutor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem projektu Laboratoř Nadace Vodafone?

Myslím, že je to hlavně naše unikátní zaměření na technologické inovace se sociálním dopadem. V takové míře, jako se tomu věnujeme my, u nás nikdo tuto oblast nepodporuje. Hledáme projekty, které pomocí technologií zlepší, zkvalitní či zjednoduší každodenní život široké veřejnosti, nebo nějaké konkrétní skupině, která to má složitější než většinová populace (mládež z vyloučených lokalit, děti s poruchou čtení či nevyléčitelnou nemocí, nevidomí, neslyšící či lidé po mrtvici).

Stojí za námi desítky úspěšných projektů, kterým jsme pomohli s rozjezdem či rozvojem a dnes jsou etablovanými organizacemi. Odměnou a velkým povzbuzením do dalších let pro nás bylo loňské ocenění „Best Accelerator or Incubator Program“ v českém kole Central European Startup Awards. V konkurenci s komerčními akcelerátory to pro nás byl jasný signál, že zaměření na technologické projekty se sociálním dopadem je pro nás tím správným směrem. A v tom pokračujeme i letos. Přihlášky do 8. ročníku Laboratoře přijímáme do 31. října a já se už nemohu dočkat, jaké nápady si vybereme a podpoříme.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Především proto, že mám možnost být u procesu něčeho, co vzniká. V minulých ročnících jsme měli mnoho projektů, které měly na začátku jen myšlenku nebo nápad, a když program končil, existoval prototyp, byznys plán, jak na to a tým měl přesnou představu, čeho chce dosáhnout. S mnoha našimi projekty, které Laboratoří prošly, jsem stále v kontaktu, dělá mi radost sledovat jejich pokroky. Fandím jim a snažím se pomoci v jejich expanzi do zahraničí, protože Nadace Vodafone působí v 27 zemích. Takto jsem třeba pomohla získat podporu maďarské Nadace Vodafone pro aplikaci Záchranka, která již dnes v Maďarsku funguje.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Nemám pocit, že by startupy trpěly nedostatkem žen, ale možná je to tím, že se pohybuji ve sféře sociálně zaměřených projektů, které přirozeně přitahují více žen. Myslím, že jde spíš o schopnosti a tah na branku, než o to, jestli je to muž či žena. Když si promítnu našich asi sedmdesát projektů, které Laboratoří za poslední 3 roky prošly, tak nejlépe fungovaly ty, které měly mix žen a mužů v týmu. Takže myslím, že ženy jsou pro úspěch klíčové.

Soňa Stloukalová, Bolt

Soňa vystudovala VŠE v Praze se zaměřením na hospodářskou politiku. Ještě při vysoké škole začala pracovat v oddělení auditu v KPMG, ve kterém strávila dva roky a vyzkoušela si, jaké je to pracovat v korporátu. Do Boltu přišla před dvěma lety na pozici provozní specialistky. Nyní je provozní manažerkou a vede tým lidí odpovědný za zkvalitňování služeb a cílem navýšit tržní podíl Boltu v Praze. Do velké míry je právě zásluhou její a jejího týmu, že stále více zákazníků využívá v Praze pro cesty po městě právě Bolt.

Bolt je podle Financial Times dva roky po sobě třetí nejrychleji rostoucí firmou v Evropě. Přepravní platforma do České republiky vstoupila v roce 2015. V současné době je jedinou aplikací svého druhu v Česku, která nabízí jak odvoz auty, jízdu na elektrických koloběžkách a kolech, tak možnost objednat si jídlo ze spolupracujících restaurací.

Soňa StloukalováAutor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem Boltu?

Od začátku soupeříme na trhu s výrazně většími hráči, než jsme my, takže jsme už od založení firmy museli jednat mnohem efektivněji než kapitálově silnější konkurence. Pokud se bavíme o návratnosti investic, jsme v našem odvětví zdaleka nejefektivnější společností. I díky tomu si můžeme dovolit nabídnout cestujícím lepší ceny při současném zajištění vyšších výdělků pro partnerské řidiče. Jsem si jistá, že to je udržitelná strategie, díky které dokážeme konkurenci dlouhodobě porážet na čím dál více trzích v Evropě a Africe.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Baví mě, že se pořád něco děje. Plánujeme v rámci jednotlivých týdnů a jsme tak stále flexibilní a dokážeme se rychle přizpůsobit změnám na trhu. V průběhu první vlny pandemie koronaviru jsme například v České republice během několika málo týdnů dokázali spustit aplikaci Bolt Food, jejíž spuštění běžně trvá několik měsíců. Člověk se ve startupu navíc prostě neschová do davu stovek zaměstnanců. Je nás málo, takže cokoliv člověk udělá, je okamžitě vidět na výsledcích firmy a také přímo v ulicích Prahy. Užívám si nadšení a energii kolegů v týmu, všichni si tu díky tomu uvědomujeme, že se vše dá zvládnout a nic není problém. Tím, že je tým menší, se navíc máme možnost podílet na různých částech podnikání (od marketingu a PR, přes provoz až po právní záležitosti). Nesoustředíme se jen na jednu věc, takže se naučíme hrozně moc.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

My ženy máme na různé věci jiný pohled než muži. A právě kombinace odlišných pohledů může být velice prospěšná. Dává nám to možnost vzít si z obou pohledů to nejlepší a vytvořit tak společně velké a zajímavé věci. Diverzita v týmu je hodně důležitá. Doufám, že ve firmách bude čím dál tím více žen, které se nebudou bát se prosadit, budou sebevědomé, houževnaté a podporované. Sama z pozice manažera vždy chci, aby práci odváděl ten nejlepší, bez ohledu na to, jestli je to muž nebo žena.

Hana Habermannová, PPC Bee

Hana studovala na KISK FF MU v Brně, kde zároveň pracovala. Podílela se tam mimo jiné na tvorbě nové magisterské větve „informační a datový management“ a na kariérním uplatnění studentů. Tuto zkušenost zužitkovala během působení v projektu Mimoškolu, který představil online formy vzdělávání typu Coursera, Udemy a Codecademy v České republice. Z akademického světa se vydala v roce 2015 rovnou do PPC Bee, nejprve jako projektová manažerka, od roku 2017 jako ředitelka. Jejími aktuálně největšími prioritami jsou design a řízení firemních procesů, nastavení a plnění firemní vize a strategií, zahraniční expanze a růst týmu. Své zkušenosti a know-how předává dále skrze mentoring, například v rámci platformy Femme Palette.

PPC Bee je česká jednička v oblasti automatizace online marketingových aktivit, která vyvinula a provozuje aplikaci, která umožňuje uživatelům dosahovat lepších výsledků ve vyhledávacích i obsahových kampaních v platformách jako Google Ads, Sklik, Microsoft Advertising a nově i Facebook.

Hana HabermannováAutor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem PPC Bee?

Je to nástroj, který si své klienty získal ještě v době, kdy to byl jen „ošklivý kus skriptu”. Prvním důvodem je tedy užitek, který naši uživatelé od začátku v nástroji spatřovali. Od té doby se PPC Bee posunula o obrovský kus dopředu, ale to klíčové zůstalo beze změny - je to nástroj, který řeší potřebu marketingových specialistů zefektivňovat práci a přinášet výkon do kampaní.

Druhým klíčovým faktorem je nadčasový obor, ve kterém PPC Bee působí - martech/e-commerce. Stále více lidí bude nakupovat online a stále více e-shopů a digitálních agentur bude řešit, jak efektivně dělat online reklamu.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Pamatuji si, když do Česka přišel velký boom lean metodologií a startupy rostly nejen skrze technologické inkubátory. Bavilo mě sledovat, jak se ze sebemenších nápadů stávají nové projekty a firmy. Fascinuje mě představa, že každý nápad má šanci uchvátit své publikum, ne-li rovnou dobýt svět. Baví mě proces řízení iterací, baví mě energie lidí, kteří si za svým nápadem stojí, ohromuje mě ochota sdílet v celé startupové komunitě své know-how, úspěchy i chyby. I když jsem teď s naší firmou spíše ve fázi, kdy mi záleží na tom, aby při našem růstu nechyběla i velká dávka stabilizace, nepřestávám se inspirovat tím, co se ve startupovém světě děje. A baví mě sledovat, jak se vyvíjí startupová scéna celkově a jak se to posunulo od doby, kdy jsme všichni uctívali knihu The Lean Startup od Erica Riese.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Vždycky jsme tým stavěli tak, aby byl plný unikátních osobností. Lidé v našem týmu jsou tam kvůli svým dovednostem, znalostem, zkušenostem a svému unikátnímu lidskému charakteru. Je radost pracovat tam, kde do komunikace a spolupráce vstupuje tolik různorodých světů. Najednou máte na jeden problém několikero řešení nahlížených z mnoha různých perspektiv. Podporuji ve startupech více těch, kdo mají čerstvé nápady, hromadu energie, chuť pracovat a být proaktivní, a přinesou do startupu perspektivu svého osobního pestrého světa. Ať už to jsou ženy nebo muži.