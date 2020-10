Naučte se storytelling, zaznělo v soutěži evropských startupů | E15.cz

Liao, který má taiwanské kořeny a vyrůstal v Kanadě, investoval do více než 400 startupů. Dnes je dlouholetým partnerem sanfranciského akcelerátoru 500 Startups. Předtím působil přes deset let na vedoucích pozicích v technologické společnosti Yahoo. Za klíčové pro zakladatele startupů považuje naučit se storytelling, tedy vyprávění příběhů.

Na akci vystoupil také podnikatel a filantrop Karel Janeček, spolumajitel skupiny RSJ. Upozornil na zvyšující se polarizaci společnosti coby postupující trend. Také hovořil o svém návrhu volebního systému D21. Ten stojí na dvou pozitivních hlasech a jednom negativním. Dále si účastníci mohli poslechnout třeba diskusi s Janem Řežábem, který mluvil o podnikání, efektivitě, také však o prodeji své společnosti Socialbakers a rovněž o exitu své ženy z její firmy Gamee.

Jedním z nejzajímavějších řečníků byl lékař a podnikatel českého původu, Martin Tolar. Ten představil vývoj léku proti Alzheimerově chorobě, který již úspěšně prošel několika fázemi testování. Pracuje na něm ve své společnosti Alzheon, kterou založil po četných zkušenostech ve farmacii.

Jak Tolar poznamenal, v sektoru potenciální léčby Alzheimerovy choroby jsou jedni z mála. Většina firem to vzdala, protože jejich preparáty nebyly účinné. Tolar tak má šanci být po Antonínu Holém další zvučné jméno tuzemského přínosu světové medicíně. Dle postupu by jejich lék s kódovým označením ALZ-801 mohl být na trhu dostupný v řádu několika let.

Připojila se také Tosca Musková, sestra známého podnikatele a šéfa Tesly, Elona Muska. Hovořila o svých profesních začátcích, kdy dlouho působila ve filmovém průmyslu jako produkční či režisérka. V roce 2017 založila společnost Passionflix, která se zabývá streamováním a také produkcí romantických filmů. Lze říci, že se jedná o Netflix pro romantiky. "Zaměřte se na to, pro koho to děláte a proč by váš produkt měli chtít. Opravdu intenzivně se soustřeďte na vaše publikum," poradila Musková začínajícím podnikatelům.