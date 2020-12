Ženy ve startupech: Vrgineers, Confer-O-Matic, Rockaway Capital | E15.cz

Jana Vahalíková, Vrgineers Inc.

Jana vystudovala právo na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od počátku však věděla, že se chce věnovat spíše obchodu a především strategii v oblasti B2B. Ve Vrgineers působi od prosince 2019. Z pozice Partnership Network Sales Executive časem převzala zodpovědnost také nad strategickými partnery a zákazníky související s aktivitami v obranném a leteckém průmyslu. Mimo Vrgineers působí částečné také ve společnosti DOVA Aircraft vyrábějící ultralehké letouny, kde má na starost obchodní strategii a koordinaci marketingových aktivit.

Vrgineers je česko-americký startup zabývající se vývojem a výrobou brýlí pro virtuální realitu XTAL. V lednu 2020 na americkém veletrhu CES představili svoji nejnovější verzi XTAL 8K, který kombinuje široké zorné pole a kvalitu obrazu, díky této kombinaci je využíván především pro výcvik pilotů helikoptér a stíhaček. Mezi jejich zákazníky patří například US Navy, US Air Force či francouzské a brazilské letectvo.

Jana VahalíkováAutor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem Vrgineers?

Zejména silné výzkumné zázemí a tým flexibilních a houževnatých profesionálů, kteří věří jak produktu, tak i vizi celé společnosti stát se elitou mezi technologií virtuální a rozšířené reality. Vlastní hardwarový i softwarový tým profesionálů konstantně pracuje na vývoji a výzkumu produktu. Fakt, že Vrgineers není závislá na jakékoli společnostosti či dodavateli mimo EU je obrovskou výhodou, ke které je často zákazníky přihlíženo.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Jedním z důvodů je určitě různorodost práce a flexibilita, která vám určitě nemůže chybět. O cílevědomém týmu a energickém prostředí se nemusím ani zmiňovat. Baví mě prostředí, kde vím, že mám možnost věci reálně ovlivnit a být u jejich zrodu. Obrovskou motivací pro mne je také fakt, že na rozdíl od velké firmy můžete i ty drobné změny přímo pociťovat a každý úspěch se jeví jako obrovský krok dopředu.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Různorodost je v každém odvětví žádoucí a jinak to není ani ve startupech. Úhel pohledu ženy na pracovní úkoly, na kolektiv, na jednotlivého zákazníka nebo obchodního partnera je rozdílný a v mnoha případech empatie a schopnost zeměření se na ostatní, ochota komunikovat a řešit spory, je to, co vnáší do pracovního prostředí i technologických startupů nezbytnou rovnováhu.

Mirka Hofmanová, Confer-O-Matic

Mirka se zabývá strategiemi a vedením eventů už řadu let. Pod její taktovkou se uskutečnil např. StartupWorldCup & Summit 2019, několik ročníků mezinárodní technologické konference mDevCamp a TEDxPrague Women. Spolupracuje se sítí Red Button. Je zakladatelkou konference X4B, koordinátorkou spolku Změna k lepšímu a spolumajitelkou startupu Confer-O-Matic, který vznikl v reakci na pandemii COVID-19 a který se snaží umožnit lidem setkávat se atraktivní formou v interaktivním prostředí z bezpečí domova či kanceláře.

Společnost Confer-O-Matic je platforma pro virtuální 3D světy, kde se lidé mohou potkávat v interaktivním prostředí. Prvním komerčním zákazníkem se stal Microsoft, následován firmami jako jsou Škoda Auto, Czech Games Edition či Enehano Solutions a Avast. Zvítězila v anketě European Excellence Awards v kategorii Interní komunikace.

Mirka HofmanováAutor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem projektu Confer-O-Matic?

Určitě štěstí, dostali jsme správný nápad ve správnou dobu. Řešíme aktuální potřebu lidí a trhu, jak se bezpečně setkávat a navíc hodně ojedinělou formou. Umíme zprostředkovat globální setkání několika stovek lidí, ať jsou kdekoliv. Máme dobře vybudované vztahy s našimi zákazníky, kteří nás podporují a máme seniorní tým lidí, který má zkušenosti napříč obory. Fungujeme na principu otevřené firemní kultury a důvěry, kdy každý z týmu odpovídá za něco a věříme si navzájem, že to děláme, jak nejlépe můžeme. Tým se zná už několik let, nemáme problém si cokoliv říct a o všem spolu otevřeně mluvíme.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Důležité je, na čem pracujete a hlavně s kým. Mám ráda projekty s přesahem. U startupů mě rozhodně baví svižné tempo tvorby, rychlé iterace a rozhodnutí. Nemáte dlouhá schvalovací kolečka a netopíte se v procesech. Baví mě sledovat rychlé posuny a energii lidí, kteří za něčím společně jdou a čemu věří.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Základ vidím ve vytvoření bezpečného prostředí pro společný dialog a rovné příležitosti. Ženy se dokáží na věci dívat jinou optikou než muži, což nahrává celkově větší rozmanitosti v pohledech na různé problémy a komplexnosti jejich řešení.

Andrea Lauren, Rockaway Capital

Andrea působí v Rockaway Capital jako investiční partnerka, dlouhodobě se soustředí na ventures a fintech. Přišla do Rockaway z české investiční banky Roklen, kterou spoluzaložila v roce 2014 a kde jako ředitelka vedla první českou crowdfundingovou platformu Fundlift. Předtím pracovala přes 13 let v Londýně v globálních investičních bankách JPMorgan a HSBC, kde se podílela na řízení M&A transakcí pro klienty v soukromém sektoru i pro vlády v celkovém objemu přes 675 miliard korun. Do roku 2018 byla Andrea Lauren také předsedkyní České fintech asociace (CEFTAS).

Rockaway Capital, investiční skupina Jakuba Havrlanta, je dlouhodobý strategický investor primárně v oblastech e-commerce, e-travel a nově blockchainu. Rozvíjí digitální ekonomiku vybraných trhů prostřednictvím budování, investování a akvizic internetových společností. Do portoflia Rockaway Capital tak patří firmy jako Mall Group, Heureka, Invia, Gjirafa, Euromedia, Productboard nebo Storyous. Venture kapitálová divize Rockaway se soustředí na investice do inovativních a rychle rostoucích evropských internetových startupů s potenciálem pro mezinárodní expanzi.

Andrea LaurenAutor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem Rockaway Capital?

Rockaway Capital buduje silné společnosti s využitím digitálních technologií. Ze světa strategických a finančních investorů si bereme to nejlepší a ctíme oportunistický přístup. Nelimituje nás rozmezí výše investic, kdy investujeme statisíce eur, ale ani transakce v řádech stovek milionů. Nefixujeme investiční horizont, protože dokážeme spolupracovat jen pár let, ale i velmi dlouho. Náš byznys překračuje hranice Česka – firmy v našem portfoliu fungují i v regionu DACH (Německo, Rakousko a Švýcarsko), střední Evropě a na Balkáně. Naše kolektivní know-how ve světě internetového podnikání nám umožňuje rozpoznat potenciál a slabiny různých byznys plánů.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Ve startupech je neuvěřitelná energie a nadšení. Lidé kteří v nich pracují, jsou kreativní, jsou ochotni riskovat a inovovat. My investujeme do lidí. Silný manažerský tým v mladé, rozvíjející se firmě dokáže rozpoznat příležitosti a reagovat na změny na trhu nebo v chování zákazníků, a podnikání i produkt několikrát změnit a předělat. To je to, co oddělí vítěze od ostatních. Místo, aby se zdůvodňovalo, že něco nejde, řeší se, jak to udělat, aby to šlo. A to mě baví.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Existuje již mnoho zahraničních studií, které demonstrují, že startupy a obecně firmy, kde jsou ženy zastoupeny ve vedení, mají lepší produktivitu práce, nižší míru rizika a velmi často lepší ziskovost - i když to ve startupech není vždy podmínka nutná - než firmy, které jsou řízeny pouze muži. A to stejně platí i pro ženy investorky. Ve světě, kde více než polovina absolventů vysokých škol jsou ženy a kde ženy představují polovinu ekonomicky aktivní populace, je logické a žádoucí, aby ženy byly zastoupeny i v segmentu menších firem a startupů. Poslední rok se díky covidovým opatřením akcelerovala digitalizace napříč celým spektrem ekonomiky, a to i v sektorech, kde je tradičně větší poměrné zastoupení žen, třeba školství nebo pohostinství. Ženy se mi zdají být ideálně kvalifikované například k tomu, aby dodávaly nápady do edutech nebo healthtech. Ale nejen tam.