Ženy ve startupech: Soulmates Ventures, StartupJobs, Testuj.to | E15.cz

Nový díl našeho seriálu ze startupového prostředí vám představí další trojici dam. První pracuje na tom, aby u nás mohly vzniknout přelomové technologie a produkty přispívající k udržitelnější budoucnosti naší planety. Druhá jako provozní ředitelka dělá na platformě, která startupům pomáhá najít ty správné lidi. Třetí založila platformu pro vytváření oborových komunit mikroinfluencerů, do které po necelých dvou letech přišel strategický investor Heureka Group.

Hana Kabourková, Soulmates Ventures

Hana se celou profesní kariéru pohybuje v PR, komunikaci a projektovém řízení. Disponuje bohatými zkušenostmi ze soukromé i veřejné sféry. Pracovala s klienty jako Whirlpool či Eurovia CS a připravovala například komunikační strategii pro Českou televizi. Ve svém volném čase se aktivně věnuje etiketě a diplomacii. V Soulmates Ventures zastává pozici Project & PR Director. Současně je předsedkyní správní rady nadačního fondu Green Innovation Academy, který je součástí Soulmates Ventures.

Společnost Soulmates Ventures, investiční ekosystém složený z akcelerátoru, inkubátoru a investičního fondu, se zaměřuje na udržitelné, zelené a technologické inovace pro udržitelnou budoucnost, které posouvá z ověřeného MVP (minimální životaschopný produkt, pozn.red.) do rostoucího a škálovatelného byznysu.

Co stojí za dosavadním úspěchem projektu Soulmates Ventures?

Jde o mix několika faktorů. Zakladatel Hynek Sochor má více než 20 let zkušeností z oblasti strategického a operativního řízení firem. Za tu dobu si vybudoval širokou síť kontaktů, které v Soulmates Ventures může efektivně využít. Spolu s naším ředitelem Václavem Gregorem, který úspěšně podnikal na startupové scéně v USA, tvoří silný tandem, který dokáže vizi o udržitelné budoucnosti převést do byznysové praxe. Máme know-how, schopnosti, energii i finanční prostředky pro rozvoj green-tech projektů s globálním potenciálem.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Není to ani tolik o startupové scéně, jde spíše o poslání Soulmates Ventures. Jsem přesvědčena o tom, že jako tým věnujeme čas, energii a peníze projektům, které dávají smysl. Je mezi námi nespočet lidí, kteří mají skvělé nápady, z nichž by mohly vzniknout přelomové technologie a produkty přispívající k udržitelnější budoucnosti naší planety. K tomu, aby se lidská, zvířecí i rostlinná společnost měla na planetě lépe. Většina takových nápadů dosud bohužel zůstává jen v hlavách mnoha schopných lidí. V lepším případě produkt vznikne, ale dál se nevyvíjí. A proč tomu tak je? V České republice doposud nebylo vytvořené kvalitní prostředí, které by takové lidi podporovalo a vedlo je správným směrem. A právě vybudování takového prostředí je smyslem Soulmates Ventures. Identifikujeme green-tech produkty, na jejichž rozvoji se aktivně podílíme. Díky naší expertíze zajistíme, že produkt bude využitelným, žádaným, ba dokonce nutným pro lepší budoucnost společnosti.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Diverzita je velmi důležitá ve většině oblastí života, ale je otázkou, zda je žen potřeba nutně více. Z mého pohledu je mnohem důležitější, aby ženy byly na správných místech, byly jim otevřeny i ty nejvyšší pozice, dostaly důvěru a mohly přispět k rozvoji startupů. V technologickém odvětví, v němž působím, se potkávám s mnoha schopnými muži, kteří mají výborný nápad, nechybí jim vize a vědí, co chtějí. Někdy však potřebují podpořit, dodat odhodlání, utvrdit v tom, že jsou na té správné cestě, a to my ženy moc dobře umíme, protože jsme obvykle velmi empatické. Je všeobecně známé, že muži a ženy mají rozdílný způsob uvažování, proto je důležité najít symbiózu. Jsem přesvědčená, že v okamžiku, kdy se vhodně spojí mužský a ženský pohled na danou problematiku, může dojít k významným závěrům.

Tereza Müllerová, StartupJobs

Tereza Müllerová se stará o chod StartupJobs z pozice provozní ředitelky a je pravou rukou zakladatele a ředitele Filipa Mikschika. Má také plnou odpovědnost za fungování společnosti a plnění byznysového plánu. Zároveň dbá o správný chod kanceláře, zaměstnance a denní operativu. Jak to však ve startupech bývá, nevěnuje se pouze provozním záležitostem. Pod jejíma rukama projdou denně destíky inzerátů, díky tomu má jedinečnou možnost sledovat aktuální trendy v personalistice. Tereza vystudovala bakalářšký obor Personální management v průmyslových podnicích na ČVUT. Následně absolvovala navazující magisterský obor Projektové řízení regionálních projektů. Oba dva ukončila s červeným diplomem.

StartupJobs je česká online platforma, která se specializuje na to, aby pomohla startupům nalézt ty správné lidi. Víc než 15 tisíc lidí zde našlo svou práci snů. Není to ale jen pracovní portál, je také vstupní branou do tohoto inovativního a neustále se vyvíjejícího prostředí. Disponuje encyklopedií startupů StartupJobs Insights a informuje o novinkách z tohoto světa ve svém Newsroomu. Přímo na webu si každý může otestovat svoje dovednosti a mnoho dalšího. Je komplexním průvodcem zákoutími světa startupů.

Co stojí za dosavadním úspěchem StartupJobs?

Filip Mikschik vybudoval StartupJobs na zelené louce. Firmě obětoval strašně moc a tohle svoje nadšení dokáže přenést i na nás. Jsem pyšná na to, jaké lidi si vybíráme do týmu, jakou důležitost přikládáme právě správnému výběru členů týmu. Za úspěchem firmy stojí totiž právě oni a to, jak se k sobě navzájem chováme. Směrem k zákazníkům máme velmi dobře nastavenou klientskou podporu a snažíme se vždycky udělat něco navíc, abychom je potěšili a usnadnili jim práci.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Nejvíc mě baví dynamika a různorodost práce a projektů, se kterými se potkávám. Také to, že mám prostor sama navrhovat, jak věci zlepšit. Navíc jsem v kontaktu s chytrými a šikovnými lidmi, které obvykle jejich práce baví. Je to vážně obrovský rozdíl, když pracovně komunikujete s někým ze startupu, a naproti tomu s někým z korporátu.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Startupové scéně určitě nemůžeme pomoci tak, že bychom se snažili o nějakou pozitivní diskriminaci ženského pohlaví. Pokud je člověk šikovný a chce dělat smysluplnou věc, může, a je jedno, jaké má pohlaví, nebo k jaké národnosti, rase či vyznání se hlásí.

Eva Čejková, Testuj.to

Eva Čejková vystudovala Mediální studia na FSV UK a 10 let podnikala v oblasti PR a marketingu. V roce 2012 v průběhu své mateřské založila komunitu Ženy s.r.o. a o dva roky později magazín Podnikavá žena, oba weby měsíčně navštíví téměř milion uživatelů. Eva se zajímá o trendy v oblasti nákupního chování, budování komunit, práce s mikroinfluencery a je zakladatelkou startupu Testuj.to. V září 2020, po necelých dvou letech existence projektu, vyjednala Eva strategického investora Heureka Group. Eva se tak stala ředitelkou projektu a uzavřela s Heurekou jejich první investici do českého startupu.

Testuj.to je platforma pro vytváření oborových komunit mikroinfluencerů. Ti testují produkty a služby, na které vytvářejí objektivní recenze. Tím usnadňují zákazníkům rozhodování při nákupech. A to i na Heureka.cz v podobě recenzí „Ověřeno zákazníky – Testováno s Testuj.to“. Cílem je poskytovat kvalitní agregovaná data o důvěře zákazníků v celém segmentu e-commerce a do projektu zapojit co nejvíce oborových komunit. Startup Testuj.to byl založen v listopadu roku 2018 a v září 2020 do projektu vstoupila Heureka Group.

Co stojí za dosavadním úspěchem Testuj.to?

Pět let pokusů a omylů v komunitě Ženy s.r.o., kde jsme na základě vzoru shespeaks.com začaly testovat produkty a generovat pro značky recenze napříč internetem. Ale v roce 2013 ještě recenze nebyla tak lákavým artiklem jako v roce 2018, kdy jsme vyvinuli již třetí software na práci s mikroinfluencery, sběr jejich recenzí a generování dat. A rok 2020 byl pro nás zlomový. Kdo e-shop už měl, tak věděl, že pokud něco v pandemii rozhodne nákupní chování, tak to bude právě recenze. Kdo e-shop ještě neměl, potřeboval co nejrychleji nabrat komunity spotřebitelů, kteří budou ochotní otestovat produkt a vygenerovat recenze.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Nikdy jsem nebyla zaměstnaná, vždycky jsem podnikala a pracovala sama na sebe, a tak můžu srovnávat pouze s podnikáním před 15 lety a nyní v éře startupů. Mám pocit, že ve startupu se očekává větší punk a rychlejší rozhodování, změny jsou na denním pořádku, a tak i týmy to přijímají mnohem lépe, než v „klasické“ firmě. Mně osobně Testuj.to přivedlo do života spoustu nových lidí, úplně nový tým a myslím si, že v kombinaci s mými zkušenostmi ze dřívějška to u nás rozhodně není takový punk. Jinak se ale snažíme nové kolegy i klienty inspirovat energií, nápady a nadšením, které u nás jako ve většině startupů panuje.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Diverzita je potřeba všude. Startupy můžou být další ukázkou toho, že smíšené týmy prostě fungují a skvěle se doplňují. Pevně doufám, že bude i více žen přímo zakladatelek. Potřebujeme více vzorů startupů, kde uspěly ženy, a více vědomých mužů, kteří budou ženy nejenom ve startupech podporovat.