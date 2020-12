Bill Gates, Amazon, Shell a British Airways investují do vodíkového startupu | E15.cz

ZeroAvia také získala dalších 16,3 milionu dolarů od britské vlády. Za týden tak tento startup na investicích obdržel dohromady 37,7 milionu dolarů, tedy přes 700 milionů korun. Do projektu investovala společnost Amazon Jeffa Bezose, ropná firma Shell či Breakthrough Energy Ventures, kterou v roce 2015 založil Bill Gates.

Šéf firmy Val Miftakhov uvedl, že úspěchy firmy zmenšují propast v leteckém průmyslu kolem přechodu směrem od fosilních paliv. „Jak letectví tak i finanční trhy začínají chápat, že vodík je jediná smysluplná cesta k bezemisním komerčním letům velkého rozsahu,“ prohlásil.

ZeroAvia v září provedla v anglickém Cranfieldu testovací let své technologie vodíkového pohonu. Další test by měl být let z Londýna do Paříže. Komerční nasazení firma očekává začátkem roku 2023. Nová investice má jít na akceleraci vývoje a následného růstu.

Amazon do startupu investoval prostřednictvím svého fondu Climate Pledge, který byl založen loni za účelem podpory zelených bezemisních technologií. Firma Jeffa Bezose chce příští rok nasadit elektrické dodávky. Shell pak investoval pomocí své divize Shell Ventures, která se zaměřuje na oblast obnovitelných zdrojů.

Letecká doprava je pod tlakem kvůli emisím skleníkových plynů, které produkuje, čímž přispívá ke globálnímu oteplování planety. Vodíkový pohon proto láká i další výrobce letadel, jako například evropský Airbus.

V poslední době je slyšet také o autech na vodík. Průkopníkem je japonská Toyota se svým modelem Mirai. Letos na jaře byla na burzu uvedena společnost Nikola, která však spíše než průlom přinesla zklamání. Ukázalo se, že firma nemá ani prototyp a nákladní vůz na promo materiálech nechala jet setrvačností z kopce. Její akcie tak po růstu ceny z 10 dolarů na 90 dolarů za akcii při uvedení na burzu zažily po odhalení mystifikací pád o desítky dolarů až k hranici 20 dolarů. Nikola na burzu vstoupila takzvanou reverzní fúzí se skořápkovou firmou VectoIQ.