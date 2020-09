Ženy ve startupech: Twisto, Startup Disrupt, Soulmio | E15.cz

Renata Salata, Twisto

Renata Salata se narodila v polském Krakově, kde odstartovala svou profesní dráhu v Evropském rozvojovém programu pro manažery v GE Money Bank/MONETA. Po ukončení programu už ve společnosti zůstala a jako členka týmu přispěla k vybudování věrnostního programu bene+. V listopadu roku 2009 nastoupila jako marketingová ředitelka pro Česko a Slovensko do společnosti Provident. Po pěti a půl letech pak přesídlila na pozici Strategic planning and projects management a později zastávala místo Ředitelky digitálního prodeje pro severní region (Polsko a Česko). Aktuální náplní práce Renaty je akcelerovat expanzi firmy Twisto.

Twisto je platební aplikace, která přináší moderní způsob placení. Díky Twisto účtu se dají na jedno kliknutí a bez registrace uhradit internetové nákupy, vyrovnat faktury jejich vyfocením, využít k placení Twisto kartu, zaplatit mobilem díky Apple Pay a Google Pay nebo snadno rozdělit společný účet mezi kamarády s funkcí Twisto Split.

Co stojí za dosavadním úspěchem projektu Twisto?

Za každým úspěchem je jasná vize a pochopení, proč daná firma vznikla. Náš cíl je modernizovat a zjednodušovat denní platby. Neméně důležití jsou lidé, kteří za firmou stojí. Jejich energie a chuť něco změnit, ale také obrovské úsilí a práce. A v neposlední řadě máme štěstí, že naši zákazníci s námi fantasticky komunikují a také nám dávají najevo svou podporu.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Startupová scéna je ojedinělá lidmi, kteří se v ní vyskytují. Nikde jinde neuvidíte tolik energie a nadšení na jednom místě. Tahle atmosféra vás prostě musí strhnout. Každý problém si najde své řešení, můžete brát neustále nové výzvy a dělat stejnou věc moderněji a jinak.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Dobře vybalancovaný tým může dosáhnout lepších výsledků, protože jak muži, tak i ženy mají své silné a slabé stránky. Ženy přinášejí na produkt a jeho použití jiný pohled, který dokáže skvěle doplňovat zajeté koleje mužského osazenstva. Tohle je podle mě dobré nastavení správně postaveného týmu.

Jana Kňourková, Startup Disrupt

Jana se během studií přestěhovala do jihovýchodní Asie. Po návratu zpět do České republiky si prošla různými pozicemi v rámci korporátu i soukromé firmy, ale nakonec se rozhodla opustit svou komfortní zónu a naplno se věnovat projektům, které ji baví. Momentálně působí v obchodním oddělení Startup Disrupt a její mateřské společnosti LXVI, k tomu také spolupracuje s Mahonda Holding.

Startup Disrupt vznikl v roce 2020, aby změnil dosavadní pohled a aktivně se podílel na rozvoji podnikání a vzdělávání. Cílem je stát se celosvětovou startupovou platformou, která bude vzdělávat, inspirovat a propojovat nejen podnikatele, ale i studenty, korporátní společnosti a investory po celém světě.

Co stojí za dosavadním úspěchem projektu Startup Disrupt?

Nebát se dělat věci jinak. Od původních událostí jsme do roku 2020 vstoupili s myšlenkou změnit konvence a dělat věci jinak – multioborově. Vznikl Startup Disrupt, který se aktivně zapojuje v rámci podnikatelské sféry, inovací a vzdělávání. Spustili jsme workshopy, připravujeme mentoringy, pomáháme startupům. Díky koroně jsme také změnili i akce, a přešli jsme z offline do online událostí, které jsme ještě vylepšili. Také jsme spustili místnosti pro networking ve virtuální realitě a sledování přímého přenosu. Za dosavadním úspěchem ale také stojí určitě skvělý tým a komunita.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Protože se stále učím něco nového. Život ve startupu je rychlý, na rozdíl třeba od korporátů. Navíc startupy jsou skvělým modelem pro inovace vůbec – skrze metodu pokus a omyl se mohou posouvat i velké společnosti a státní orgány. Proto se čím dál častěji setkáváme s inkubátory, hackathony a „firmou ve firmě“ – zde se totiž věci hýbou rychleji a vzniká prostor pro inovace. To nejlepší na tom ale je, že se učíte od lidí, se kterými se setkáváte.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Často slýchám, že muži přichází více s inovativními myšlenkami, konají, aniž by se příliš zabývali tím, jak to dopadne, a že ženy jsou naopak opatrné a více přemýšlí nad dopady jejich konání. Pak se ale setkáte s lidmi, kteří to mají opačně – žena sype myšlenky z rukávu a muž je naopak obezřetný. Tedy více než otázka pohlaví je to otázka povahy. A určitě je více zapotřebí dodat inspiraci a motivaci ženám, aby vystoupily z komfortní zóny. Proto i v rámci akcí Startup Disrupt pořádáme sérii Female Leaders, kde ženy ve vedoucích pozicích inspirují další ženy. Myslím si, že genderová otázka už se ale neřeší tolik jako v minulosti. Diverzita každopádně přináší nové nápady a usnadňuje je také uskutečnit.

Simona Zábržová, Soulmio

Cesta Simony vedla po dokončení brněnského gymnázia do USA, kde sbírala zahraniční zkušenosti. Ve 21 letech spoluzaložila IT firmu, která vyvíjí vlastní redakční systém pro tvorbu webových stránek, a o sedm let později tuto firmu prodala. Dále její kroky následovaly do e-commerce agentury, kde pomáhala s akvizicemi e-shopů. Od roku 2015 pracovala dva a půl roku coby ředitelka ve společnosti Giftisimo a v roce 2018 krátce vedla firmu Bushman. Do startupového prostředí se dostala jako nezávislý byznys konzultant, kde se setkala s desítkami různých projektů.

Soulmio je online platforma, která se specializuje na cenově dostupnou prevenci psychického zdraví ve firmách. V srpnu 2020 bylo Soulmio organizací Medical Startups zařazeno mezi 61 startupů kolem duševního zdraví na světě, které stojí za to sledovat. Nápad na vlastní startup v oblasti mentálního zdraví vznikl u Simony již v roce 2016, kdy se sama poprvé setkala s vyhořením a prošla si stovkami terapeutických hodin, sezení a seminářů. V roce 2019 dotáhla myšlenku programu Soulmio pro firmy. Letos v květnu ve spolupráci s odborníky uvedla na trh komplexní program péče o duševní zdraví, prevenci vyhoření a mentální rozvoj osobnosti.

Co stojí za dosavadním úspěchem startupu Soulmio?

Myšlenka propojit několik oblastí z oboru psychologie do uceleného komplexního online programu a nabídnout to za rozumné peníze do firem. Podařilo se nám najít mezeru na evropském trhu, dát dohromady nadšený a zkušený tým, mít odvahu nabídnout řešení, které nemá příliš silnou konkurenci, a zároveň využít dlouhodobé zkušenosti z byznysu. Jako výhodu dnes vidím, že jsem si sama prošla jak řízením několika firem, tak vyhořením, proto jsem program ve spolupráci s odborníky dokázala navrhnout tak, aby pokryl potřeby co největšího množství lidí. Každý si v programu najde svůj vlastní způsob, jak chce své téma řešit, nebo se v něm posunout z místa.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Je to kombinace kreativity, inspirace, poznávání nových lidí, diverzity názorů, osobnostního i kariérního růstu a vzdělávání. Startupy nemají limity. Jediné limity, které existují, jsou v naší hlavě. Každý startup může být tak velký, jak velký ho dokážete ve svých snech vytvořit, a to mě baví. Startupy mají drajv, přátelskou firemní kulturu, chuť vytvářet inovativní produkty a služby a v neposlední řadě generují spoustu neotřelých nápadů. Od začátku o Soulmio přemýšlím jako o globálním projektu a do týmu si přitahuji lidi s podobně otevřeným myšlením.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Ženy dokáží být zodpovědné, nápadité, mají často pevnou vůli, jsou vnímavé, věci dotahují do konce a zjemňují průběh startupů. Ženy jsou centrem inspirace a kreativity. To jsou nesporné výhody nejen pro startupy, ale pro jakýkoliv jiný segment. Správně použitá ženská energie dokáže být v dynamickém startupovém prostředí dlouhodobě stimulační i motivační. V kombinaci s muži mohou vzniknout fantastické vize, nápady a inspirace, které se pak úspěšně realizují v praxi.