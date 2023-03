Stát napumpuje do startupů přes miliardu. Podpořit chce AI nebo fintech | e15.cz

Podpora tuzemských startupů ze strany státu roste. Do tří fondů nyní rozdělí 55 milionů eur, které budou směřovat do startupů zabývajících se umělou inteligencí, fintechem a do firem v rané fázi existence. Prostředky pocházejí z Národního plánu obnovy.

O tom, kdo bude prostředky ve výši 1,3 miliardy korun spravovat, rozhodne Evropský investiční fond (EIF). „Nový specializovaný program, jehož cílem je podpora investic do strategických digitálních technologií, patří k zatím nejspecifičtěji zaměřeným programům pod správou EIF,“ uvedla šéfka fondu Marjut Falkstedtová.

„Cílem je nyní podpořit vybrané oblasti s velkým potenciálem, kde trh z různých důvodů pomoc potřebuje, například v transferu technologií ze špičkového výzkumu do praxe,“ doplnil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že aktuální tři fondy mohou být teprve začátek. Pokud se praxe osvědčí, mohly by peníze od státu či od evropských zdrojů putovat i do dalších odvětví, jako jsou třeba obnovitelné zdroje nebo biotechnologie.

Nové fondy nemají konkurovat těm stávajícím. Podle Jana Klesly, poradce ministra Síkely, který má projekt na starost, by naopak měly podpořit celou podnikatelskou scénu a přispět ke vzniku nových hráčů. EIF posílá pravidelně do českých investičních fondů peníze, celkově tak čeští investoři získali ke správě už 300 milionů eur, o které se rozdělilo 15 fondů. V minulosti takto EIF podpořil například fondy Credo Ventures, Nation1 nebo Enern.

V případě současné státní podpory peníze mezi startupy rozdělí investoři, které vybere EIF. Ucházet se o ně mohou stávající i noví hráči z oboru. „Vzhledem k tomu, že všechny tři fondy mají velmi specifické zaměření a takové investiční vehikly aktuálně na českém trhu neexistují, se jedná o zcela nové tři fondy. Spravovat je ale mohou již stávající hráči z oboru, ale také zcela nové investiční týmy,“ uvedla Falkstedtová. Noví hráči mohou být třeba úspěšní startupisté, kteří se rozhodnou změnit směr kariéry.

Stát nebude držet podíl v soukromých startupech přímo. Podpora má směřovat do startupů, které jsou nějakým způsobem spojené s Českem a zabývají se digitálními technologiemi.

Prvním fondem, který by měl být spuštěn, je fond se zaměřením na pre-seedové a seedové investice. To jsou investice ve výši od dvou do 44 milionů korun do začínajících firem, které jsou ve stádiu vývoje produktu či mají teprve první zákazníky a zjišťují, zda je o jejich řešení zájem. Tento fond by měl do českých startupů investovat vždy ve spolupráci s dalšími investory, maximální částka z fondu by měla dosahovat 70 procent z celkové investice.

Druhý fond bude zaměřený na fintech a blockchainové technologie, třetí fond podpoří firmy, které vzniknou na českých univerzitách v oboru umělé inteligence. V Česku se totiž stále nedaří přetavit know-how z prostředí výzkumu do komerčního úspěchu. Do univerzitních startupů zabývajících se AI by mělo směřovat přes 350 milionů korun. U zbylých dvou fondů MPO ani EIF nespecifikovalo, jaké částky mezi ně rozdělí.

Není to první podpora mířená na startupy, o které rozhodla vláda Petra Fialy. V loňském roce agentura CzechInvest spustila program Technologické inkubace, v rámci kterého se mohou o podporu hlásit nově vznikající firmy ze sedmi oborů. Ministr průmyslu a obchodu také povede v březnu misi českých startupů do Spojených států.