Státní podnik Čepro koupil od podnikatele Jiřího Zoubka konkurenční síť čerpacích stanic Robin Oil, od níž získal 75 benzinových pump. Zařadí je do své sítě EuroOil, která tak bude nově mít 285 stanic, což ji řadí na třetí místo v Česku. „Smluvní strany se dohodly, že nebudou cenu za nákup sítě Robin Oil sdělovat,“ říká Štefan Fous z odboru komunikace ministerstva financí. Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů blízkých transakci však dosáhla cena 4,5 miliardy korun. Transakci nedávno posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Akvizice nebude financována ze státního rozpočtu, ale z finančních prostředků společnosti Čepro,“ uvedl tiskový mluvčí Čepra Marek Roll. Vlastní kapitál státní firmy, jejímž jediným akcionářem je ministerstvo financí, dosahuje podle poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2022 více než 10 miliard korun. Hospodářský výsledek firmy se poslední roky pohybuje mezi jednou až dvěma miliardami korun před zdaněním. Za posledních deset let odevzdala firma akcionáři přes osm miliard na dividendách.

„Pro další růst a rozvoj služeb v příštích letech se nabídka nákupu konkurenční sítě jeví jako další cesta pro zvyšování přidané hodnoty. Nákup Robin Oil znamená pro Čepro přímý ekonomický efekt i tržní podíl, který má specifickou hodnotu,“ zdůvodnil akvizici generální ředitel Čepra Jan Duspěva. Čepro i jeho akcionář ministerstvo financí cenu transakce nekomentovali.

Cena ve výši 4,5 miliardy výrazně převyšuje odhady, které počítaly jen s několikanásobkem EBITDA, tedy ziskem před zdaněním, úroky a odpisy. Robin Oil v poslední zveřejněné účetní závěrce za rok 2022 vykázal zisk před zdaněním 103,5 milionu korun. „Osobně jsem očekával hodnotu transakce ve vyšších stovkách milionů korun, se stropem někde kolem miliardy, možná lehce přes. Částka v jednotkách miliard se mi zdá velmi vysoká,“ říká analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek. „Robin Oil je sice dlouhodobě ziskovou společností a pro akvizici může být velmi atraktivní, nicméně ne až tolik pro státní společnost. Výsledný efekt na trh pohonných hmot bude asi minimální,“ míní Lajsek.

Robin Oil byl dosud odběratelem pohonných hmot od Čepra s prodejem 150 milionů litrů ročně. Nákupem 75 stanic získá síť EuroOil podle Čepra mnohem více míst na frekventovaných místech. Zároveň se podle podniku umístění stanic obou sítí překrývá jen minimálně. „Robin Oil má k tomu mnohem větší prodejny s vysokou úrovní gastroslužeb, které nám doposud chyběly,“ podotkl Duspěva.

Podle něj má koupená síť také potenciál v oblasti alternativních energií, které dosud EuroOil neměl v nabídce. „Ve spojení hledáme i další synergie, ať už jde o logistiku, širší využití fleetových karet, nebo o nabídku doplňkových služeb,“ dodal Duspěva.

Rozhodnutí ministerstva financí jako akcionáře Čepra koupit síť Robin Oil kritizovala velká část politiků, a to i koaličních. „Tohle mi hlava nebere. Nejsou peníze na školství, nejsou peníze na energie, máme brutální schodek rozpočtu, ale peníze na nákup benzinek jsou?“ rozhořčil se například Jan Farský, kandidát Starostů v letošních volbách do Evropského parlamentu.

Akvizici kritizuje i konkurence z řad domácích vlastníků čerpacích stanic. „Stát by měl investovat spíš do rafinerií nebo produktovodů, ne do obchodů,“ tvrdí Jiří Ondra, spolumajitel rodinné sítě více než čtyřiceti benzinek Tank Ono.

Společnost Robin Oil patřila podnikateli Jiřímu Zoubkovi, do obchodního rejstříku byla zapsána v roce 1994. Podle účetní závěrky zveřejněné ve Sbírce listin měla firma předloni obrat 5,5 miliardy korun a čistý zisk 83 milionů korun.