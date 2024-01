Martin Kuba je nejen vlivným politikem vládní ODS, který byl v minulosti ministrem průmyslu a obchodu a často se o něm spekuluje jako o možném budoucím předsedovi strany, ale je také zkušeným byznysmenem. Před sedmi lety se společně se svým obchodním partnerem a prvním náměstkem primátora Petrem Marošem spojili s několika inovátory a uvedli na trh patentovaný třífázový systém pro ukládání energie, který nabízí vyšší efektivitu využití elektřiny z fotovoltaiky přímo v domě. Zařízení přitom dokáže fungovat bez zapojení do elektrické sítě a ovládá ho unikátní software, který umí přizpůsobit spotřebu energie v čase a dokáže na dálku řídit obsluhu, servis i případné obchodování s přebytky vyrobené energie.

„V posledním měsíci se nám sešlo několik nabídek od strategických investorů, kteří mají ambici tu firmu posunout dál. OIG Power už narostla do takové velikosti, že se tomu já ani další společníci nestíháme naplno věnovat,“ potvrdil Kuba informaci o plánovaném prodeji společnosti. Podíl ve firmě ovládá prostřednictvím společnosti Omnia Invest Group, kterou spoluvlastní s Petrem Marošem.

Kuba uvedl, že jedním ze zájemců je EPH majoritního vlastníka Daniela Křetínského, který je též spolumajitelem mediálního domu Czech News Center, vydavatele e15. Tiskový mluvčí EPH Daniel Častvaj informace o možné koupi OIG Power nekomentoval. Mezi dalšími zájemci jsou i zahraniční firmy. Jaké to jsou, ale Kuba s Marošem zatím nechtěli upřesnit.

Tržby firmy předloni vzrostly trojnásobně na 633 milionů korun, zisk před zdaněním se zvýšil dvaapůlkrát na 112,8 milionu korun. Loni byla podle Kuby ziskovost podobná jako v roce 2022. Hospodářské výsledky za uplynulý rok bude OIG Power uzavírat v následujících týdnech. Kupní cena se vzhledem k současné EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy) může pohybovat ve vyšších stovkách milionů korun.

„Prodává se celá společnost OIG Power, jsme na tom dohodnuti se všemi společníky. Podílově tam nechce zůstat nikdo. Někteří včetně mě tam ale pracují. Já sám mám na starosti výrobu a obchod. Z firmy ale nechceme úplně utéct, rádi bychom tam pracovali dál,“ řekl Petr Maroš. Podle něj bude při volbě kupce rozhodovat ideální poměr výše ceny a rychlosti jednání. K prodeji by tak mohlo dojít i v řádu týdnů.

O firmu paradoxně zatím neprojevil zájem ČEZ, který je přitom jejím hlavním obchodním partnerem. OIG Power dodává svá bateriová úložiště výhradně polostátní energetické skupině, kde mezi ostatními typy boxů dominují. Vedle toho část produkce vyváží do zahraničí. V roce 2022 instaloval ČEZ v domácnostech zhruba 2500 bateriových boxů od OIG Power, loni to bylo odhadem 3500 úložišť. „ČEZ dosud nedával najevo, že by měl o akvizici zájem,“ sdělil Maroš.

Kuba se také může díky prodeji firmy zbavit nepříjemné reputační zátěže před krajskými volbami, které se budou konat letos na podzim a v nichž bude obhajovat post hejtmana. V posledních krajských volbách dosáhl nejlepšího volebního výsledku občanských demokratů ze všech krajů. Jeho podnikání bylo přitom v minulosti terčem kritiky. Firma OIG Power patří mezi významné sponzory českobudějovického hokejového týmu. Během komerčních přestávek se objevovala na kostce nad ledem její reklama, kde vystupoval právě Kuba. OIG Power sponzoruje i fotbal a mnoho dalších aktivit.