STV Group má nového výkonného ředitele, zbrojovce loni klesl obrat i zisk

Novým výkonným ředitelem zbrojařské společnosti STV Group bude od listopadu Martin Kele (48), dosavadní generální ředitel slovenské Matador Group. STV Group, v jejímž čele dosud stál předseda správní rady David Hác, to oznámila ve čtvrtek. Firmě v loňském roce klesl obrat o téměř 40 procent, zisk se snížil o víc než desetinu, vyplývá z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.

Kele bude zároveň generálním ředitelem společnosti STV Service, která je servisním centrem pro skupinu STV. Do skupiny STV přichází Kele poté, co koupila slovenskou strojírenskou společnost Matador Industries, která dosud patřila do Matador Group. V ní Kele pracoval na různých pozicích od roku 1995. Vystudoval obor účetnictví na Ekonomické univerzitě v Bratislavě.

„Martin má přinést vyšší standardizaci řízení společnosti, respektive celé skupiny tak, aby byla komplexně připravena na další růst, jak co se týká objemu a šíře výroby, tak počtu zaměstnanců,“ uvedl Hác. Připomněl, že Keledosud pracoval v automobilovém průmyslu. „Svou dynamikou i rostoucí důležitostí v národní ekonomice se dnes ze zbrojní výroby vlastně stává automobilové odvětví dnešní doby,“ doplnil Hác.

Zisk STV Group se loni snížil o zhruba 13 procent na 1,53 miliardy korun. Obrat klesl o 39 procent na 4,06 miliardy korun. O rok dřív společnost zisk téměř zosminásobila a obrat téměř zpětinásobila. Zcela zásadní vliv na výrobní a obchodní činnosti společnosti STV Group má válečný konflikt na Ukrajině, uvedla ve výroční zprávě. Do země napadené Ruskem dodávala STV především munici, ale také tankovou a dělostřeleckou techniku.

Firma loni stejně jako o rok dřív opravovala bojová vozidla pěchoty a tanky T-72. Pro českou armádu podnik nadále prováděl generální opravy vozidel pro houfnice Dana. „Pro následující období je jasný stále rostoucí trend v této oblasti, i vzhledem k uzavřeným kontraktům pro roky 2024 a 2025,“ uvedla ve výroční zprávě.

Počet zaměstnanců se loni po čtvrtinovém nárůstu o rok dřív nezvyšoval už tak rychle. Stoupl o téměř 30 na 353 pracovníků. Situace s nárůstem cen energií se loni uklidnila, uvedla STV. „Největším problémem byl a je celkový nedostatek vstupních komponent pro výrobu munice jako důsledek výrazného světového nárůstu poptávky po těchto komoditách,“ dodala.

STV Group je majetkem holdingové společnosti STV Invest, za kterou stojí podnikatel Martin Drda. Firma má sídlo v Praze, hlavní výrobní závod v Poličce na Svitavsku a působí také v Hajništi na Liberecku. Poličské strojírny se staly součástí STV Group v roce 2015.