Svatý grál pro startupy? Projekt von der Leyenové naráží na zájmy států EU
- Projekt EU Inc. naráží na neochotu členských států vzdát se kontroly nad daněmi a pracovním právem.
- I přes jednotný rámec EU-ESOP zůstává zdanění v moci národních vlád.
- Ambiciózní plán tak zůstává nutným politickým kompromisem, který sice zrychlí založení firmy, ale nevyřeší zásadní roztříštěnost evropského trhu oproti USA.
Jakkoliv představila Evropská komise ambiciózní plán, který má zastavit odliv cenných stratupových firem za oceán, měla být podle názoru české scény ještě odvážnější. Na vysvětlenou: předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová plánuje, že podnikatelé a firmy v Evropě budou moci založit svou společnost do 48 hodin za méně než 100 eur. Poslouží k tomu zvláštní rámec, vedle 27 pravidel národních států vzniká takzvaný 28. režim zcela nezávislý na jejich zákonech a s ním úplně nová obchodní forma společností EU Inc. Jenže potíž tkví v tom, že systém nebude tak úplně nezávislý.
Před pár dny vystoupila v Bruselu předsedkyně Evropské komise na první pohled s přelomovým plánem. „Evropští podnikatelé, kteří chtějí rozšiřovat podnikání, čelí 27 právním systémům a více než 60 národním formám společností. S EU Inc. výrazně usnadňujeme založení a rozvoj podnikání v celé Evropě. Každý podnikatel bude moci založit společnost do 48 hodin odkudkoli v Evropské unii a plně online,“ prohlásila Ursula von der Leyenová. Cíl komise je prý jasný: jedna Evropa – jeden trh – do roku 2028.
Potíže je ovšem v tom, že pracovní a daňové právo budou mít firmy přece jen podle státu, kde se registrují, ne podle jednotných pravidel. Stejně tak případné právní spory. „Přicházíme o část zjednodušení, které by startupy velmi ocenily,“ říká Jan Staněk, partner fondu Purple Ventures.
Podle Jiřího Vicherka, předsedy České startupové asociace, jde o nutný kompromis. „Návrh neřeší hlavní aspekty, které startupy reálně při expanzi po Evropě brzdí: nejednotné daně, pracovní právo a další oblasti, na něž by bylo obtížné získat shodu všech 27 členů. Naší obavou tak nejsou rizika spojená s jeho účinností, ale jak velký bude mít skutečný dopad na startupové podnikání,“ říká.
České stratupy budou nadále expandovat do USA
Důvodů, proč české a evropské startupy expandují do USA a zakládají tam firmy, je celá řada a ani maximalistická verze EU Inc. by podle něj sama o sobě nestačila tento trend zvrátit. „Dá se předpokládat, že čeští foundeři budou dále expandovat do USA a zakládat firmy v Delaware, nejspíš se ale sníží počet těch, kteří je zakládají například v Estonsku,“ míní. Z pohledu startupového ekosystému podle něj i tato minimalistická forma však může dávat smysl, zejména kvůli digitální správě a transparentnosti pro investory.
Zuzana Nötstaller vede ve Vídni advokátní kancelář Fairsquare a tématu se věnuje několik posledních měsíců. Podle ní by EU Inc. měla pomoci zastavit fragmentaci vnitřního trhu EU. Upozorňuje ale také na důležité součástí 28. režimu – dva další rámce EU-FAST (Founders’ Agreement Standard Terms) a EU-ESOP (Employee Stock Ownership Plan). První poskytuje standardizovanou investiční dokumentaci, která je platná ve všech členských státech EU. „Tím se řeší významný problém. V současné době musejí startupy, které získávají finanční prostředky od celoevropských investorů, často přizpůsobovat dokumenty pro každou jurisdikci, což zvyšuje právní náklady a zpomaluje uzavírání transakcí,“ říká.
Díky EU-FAST tak získají zakladatelé standardizované term sheet a jednotné investiční smlouvy. Tím by se měly snížit náklady na právní služby a zrychlit procesy získávání finančních prostředků.
EU-ESOP pak zjednodušuje zaměstnanecké akcie, což je pro startupy neméně klíčové. Daň z prodeje akcií se má platit až v momentě, kdy je zaměstnanec prodá, nikoliv po získání, jak to platí v mnoha zemích. Pokud vývojář pracuje třeba pro německý startup a přestěhuje se do české pobočky, jeho zaměstnanecké podíly by zůstaly beze změny pod stejným právním režimem.
„U zakladatelů, kteří cílí od začátku na Evropu a řeší více zemí najednou, očekáváme zájem, zejména u technologických startupů v pre‑seed a seed fázi, do kterých investujeme i v Purple Ventures. Rozhodující bude implementace. Pokud bude proces skutečně plně digitální a napojený na české registry, může se z toho stát de facto standard pro rychlé zakládání škálovatelných firem,“ říká Jan Staněk.