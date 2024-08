Výsledná podoba není dokonalá a stále je poznat, že jde o video vytvořené strojem, server ale upozorňuje na to, jak rychle jdou technologie dopředu a že je jen otázkou času, kdy takzvaný deepfake nebude k rozeznání od reálného člověka.

Na softwarovém projektu Deep Live Cam vývojáři pracují už od loňského roku, až nyní ale začala na sítích kolovat ukázková videa, kde se figurant postupně mění v Elona Muska nebo republikánského kandidáta na viceprezidenta J. D. Vance. Deep Live Cam, který je k dispozici zdarma na GitHubu, se v krátkém čase dostal mezi nejstahovanější aplikace tohoto serveru.

VIDEO:Ukázka toho, jak Deep Life Cam funguje.

Ukázkové video Deep Life Cam • Deep Life Cam

„Všichni bychom si měli vytvořit signální slova se svými rodiči a známými,“ radí ilustrátor Corey Brickley na síti X ve vláknu k ukázkovému videu od Deep Live Cam. A varuje před potenciálem podobných nástrojů, které mohou snadno ohýbat realitu a klamat okolí. Koncept signálního slova, které zná jen pár lidí, by mohl pomoct při zjišťování pravé identity.

Změna tváře pomocí dvojice AI modelů

Software nejdřív detekuje tváře ve zdrojovém i cílovém snímku. Poté používá předem naučený model umělé inteligence nazvaný inswapper k provedení skutečné výměny obličejů a další model označovaný jako GFPGAN ke zlepšení jejich kvality. Ten zdokonalí detaily, které se nepovedly během výměny. Inswapper ví, jak různé typy obličejů vypadají z různých úhlů a za různých světelných podmínek, z databáze milionů snímků všemožných tváří. To znamená, že model se sám naučil, jak se obličej „chová“ za různých podmínek, a dokáže je replikovat.

Technologie, která dokáže zaměnit obličeje lidí, není nová. Termín deepfake vznikl už v roce 2017 na komunitní síti Reddit, když zde jeden z uživatelů sdílel pornografický snímek, u kterého změnil tvář aktérky na tvář celebrity. V té době byla tato technologie drahá a pomalá a nefungovala v reálném čase. To se ale během pár let změnilo a prostřednictvím projektů, jako je Deep Live Cam, to bude stále snazší.

Videa tvořená pomocí deepfake se nejčastěji objevují právě v pornografii. Letos se obětí deepfake stala zpěvačka Taylor Swift. V lednu se sociální sítí X začaly šířit sexuálně explicitní obrázky znázorňující Swift na fotbalovém zápase, které během pár hodin získaly více než 45 milionů zhlédnutí a stovky tisíc lajků, než byly odstraněny. Incident otevřel důležitou debatu o zneužívání obrazu a jeho dopadech zejména na ženy. Vývojáři Deep Live Cam tvrdí, že software obsahuje vnitřní ochranu před pornografickým použitím, protože umí rozpoznat, když je před kamerou nahý člověk.

Deep Live Cam není zdaleka jediný softwarový projekt, který dokáže měnit obličej v reálném čase. Další projekt umístěný na GitHubu, facefusion, používá stejný model umělé inteligence pro výměnu obličejů, ale s jiným rozhraním. Deep Live Cam zatím trpí zdlouhavou instalací a velkým zatížením počítače, které má vliv na pomalou odezvu při překreslování obličeje v reálném čase, vývojáři na něm ale dále pracují a slibují brzké zlepšení.