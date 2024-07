Americká společnost Alphabet, která je mateřským podnikem Googlu, je v pokročilé fázi jednání o převzetí start-upu Wiz. S odkazem na své zdroje to dnes napsal server listu The Wall Street Journal (WSJ). Wiz se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, Alphabet je za něj ochoten nabídnout zhruba 23 miliard dolarů (asi 535 miliard korun). Pokud záměr dokončí, bude to pro Alphabet jeho největší akvizice.