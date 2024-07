Pokud vyhraje Donald Trump, došlápne si na technologické firmy

Sledování debaty mezi americkými prezidentskými kandidáty minulý týden bylo poměrně bolestivým zážitkem pro fanoušky současného prezidenta Joea Bidena. Pocit, který má výrazná většina voličů – tedy že Biden je příliš starý na to, aby byl schopen vykonávat úřad i do budoucna – prezident stoprocentně potvrdil.

Debata se mu výrazně nepovedla, a ačkoli už druhý den zase trochu „zapnul“ na setkání s voliči, jeho výkon spustil celkem oprávněné volání po tom, aby minimálně zvážil odstoupení z volebního klání a nechal stranu vybrat někoho mladšího. To v americkém volebním systému není po proběhlých primárkách až tak jednoduchá procedura, ale proveditelné to je.

Bez ohledu na to, co se stane v Bidenově táboře, je exprezident Donald Trump po debatě daleko větším favoritem na návrat do Bílého domu – už jen proto, že klíčovou součástí současných kampaní není tolik přesvědčování, ale spíš mobilizace voličů. Biden přes své nesporné politické úspěchy tuto schopnost už nemá.

Sliby chyby

Pokud k tomu dojde a příští rok nastane po letošních podzimních volbách skutečně výměna obou mužů v opačném gardu než před čtyřmi lety, je dobré se už dnes podívat, co přinese nové Trumpovo prezidentství IT sektoru – technologické firmy tvoří nyní třetinu tržní hodnoty největších amerických firem v akciovém indexu S&P 500, vliv to tak může mít i na české retailové investory (a uživatele sociálních platforem, samozřejmě).

Co připraví Donald Trump firmám jako Nvidia, Microsoft, Meta nebo Alphabet? Ve velmi vlivném podcastu „All-In“, který moderuje čtveřice investorů ze Silicon Valley Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis, David Sacks a David Friedberg, vystoupil exprezident minulý týden a sliboval různé věci, které musely technologickým milionářům znít jako rajská hudba – třeba deregulaci kryptoměn nebo větší důraz na energetickou soběstačnost. A také řekl, že zahraniční studenti, kteří úspěšně ukončí studium na amerických univerzitách, dostanou automaticky zelenou kartu, což je něco, po čem Silicon Valley volá už řadu let. Nicméně totéž Trump sliboval už v roce 2016 a nehnul prstem. Jeho politika je do značné míry založena na omezení migrace, takže se nedá čekat, že by jakékoli podobné úlevy myslel vážně.

Nepřátelské sítě

Republikáni byli tradičně více naklonění velkému byznysu, ale s tím, jak se strana mění ve více populistickou, se mění i tento tradiční pohled. Dá se tak očekávat, že Trumpova administrativa by platformy jako Facebook či Google šikanovala daleko více.