Amazon narušuje dominanci Facebooku a Googlu. Příjmy z on-line inzerce mu raketově rostou | E15.cz

Amazon ve druhém čtvrtletí 2016 utržil za on-line inzerci 630 milionů dolarů. V tomtéž letošním období už tato hodnota činila 7,7 miliardy dolarů, což znamená meziroční růst o 87 procent. On-line inzerce tak pro Amazon představuje nejrychleji rostoucí segment, druhým jsou cloudové služby, které meziročně rostou o 37 procent.

Amazon může inzerentům nabídnout více inzertních kanálů, jako jsou streamovací platforma Twitch nebo databáze filmů IMBD, ale nejdůležitější prostor je přímo ve vyhledávání na Amazonu. Jelikož Amazon funguje jako tržiště, kde mohou působit i prodejci třetích stran, což způsobuje silnou konkurenci, obchodníci musí do viditelnosti produktů investovat. Díky tomu tak Amazon dosáhl desetiprocentního podílu na americkém trhu s digitální reklamou. Facebook s Googlem nicméně společně stále mají přes padesát procent.

Mimo inzerci ve Spojených státech Amazon konkuruje Googlu i jako vyhledávač. Většina Američanů na internetu nehledá zboží jako první na Googlu, ale na Amazonu. Podle průzkumu společnosti eMarketer tak v roce 2019 postupovalo 49 procent respondentů.

„Amazon jako první volba pro vyhledávání produktů není tak globálně rozšířený jako Google, který slouží jako univerzální vyhledávač, ale funguje napříč trhy, kde má Amazon silnou pozici,“ upřesnil analytik Nicole Perrin.

Amazonu pomohla i změna v nastavení operačního systému iOS. Apple se před nedávnem rozhodl posílit soukromí systému tím, že uživatelé musejí dát aplikacím výslovný souhlas se sledováním svého pohybu mimo konkrétní stránku. To komplikuje pozici sociálních sítí, zejména Facebooku, neboť tak přicházejí o uživatelská data, která se využívají při cílení reklamy.

Inzerenti na to reagují, marketingová agentura Belardi Wong uvedla, že čtyřicet procent jejích klientů kvůli změnám v nastavení snížila rozpočet na inzerci na Facebooku. „Zaznamenali jsme, že stále více našich klientů upřednostňuje pro inzerci tržiště typu Amazon,“ řekl agentuře Bloomberg prezident společnosti Polly Wong.

Amazon těží také ze širokého spektra služeb, které nabízí. Díky Amazon Prime Video, IMBD, Twitchi a samotnému tržišti má Amazon dostatek dat o uživatelích, které používá pro cílení reklamy. „O vítězích a poražených v oblasti digitální reklamy rozhoduje kvalita dat, na jejichž základě se cílí na uživatele,“ napsal magazín Fast Company pro zveřejnění hospodářských výsledků letošního prvního čtvrtletí.

„Atraktivitu Amazonu dodává prostředí bezpečné pro značky. Tedy bez rizika, že by byly spojované s problematickým obsahem,“ napsal magazín Forbes. Naráží tak na komplikace spojené s inzercí na Facebooku nebo na YouTube, obě platformy jsou často kritizované za příliš nedůsledný přístup k dezinformacím a extremismu.

Do dvou let by tak podle společnosti eMarketer mohl Amazon dosáhnout ročních tržeb v oblasti on-line reklamy kolem třiceti miliard dolarů. Pokud se mu to povede, bude to dvojnásobné zvýšení oproti roku 2020, kdy se částka vyšplhala na patnáct miliard dolarů. Amazon tak pomalu mohutně vstupuje do dalšího odvětví, které se jen vzdáleně blíží původnímu internetovému prodeji knih, se kterým Jeff Bezos před 25 lety začínal.