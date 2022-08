Amazon si stěžuje. Američtí regulátoři prý obtěžují Bezose | E15.cz

Spor mezi americkým internetovým prodejcem Amazon a Federální obchodní komisí (FTC) se vyostřuje. Společnost podle deníku The Financial Times obvinila americké regulátory, že nadměrně obtěžují její zaměstnance a vrcholné manažery, včetně výkonného ředitele Andy Jassyho a zakladatele Jeffa Bezose, čímž závažně narušují fungování podniku. FTC dlouhodobě vyšetřuje Amazon kvůli údajným nekalým obchodním praktikám.

Zástupci firmy bez bližších podrobností vyzvali komisi, aby zrušila, nebo alespoň omezila množství požadavků, které podle ní „nemají jiný účel než obtěžovat nejvyšší ředitele Amazonu a komplikovat jeho obchodní operace“. Nejméně devatenáct z top manažerů společnosti prý obdrželo soudní příkaz, aby v krátkém čase dodali FTC důkazy. Někteří zaměstnanci podniku také měli být nuceni vypovídat před komisí bez přítomnosti firemního advokáta. Regulátoři se ke stížnostem Amazonu nevyjádřili.

FTC vyšetřuje americký gigant od loňského března. Podezírá jej mimo jiné z toho, že používá nekalé praktiky k přesvědčování zákazníků, aby si zakoupili jeho předplatitelskou službu Prime, a následně jim úmyslně komplikuje odhlášení z odběru služby.

Kdo je Jeff Bezos?

Video se připravuje ... Kdo je Jeff Bezos? • VIDEO Videohub

Služba Prime, která nabízí zákazníkům za paušální poplatek různé benefity, jako je například doprava zakoupeného zboží zdarma, je významnou položkou mezi příjmy Amazonu. Společnost díky ní utržila v letošním druhém čtvrtletí 8,7 miliardy dolarů, tedy více než 210 miliard korun. To je zhruba sedm procent z celkových tržeb firmy za dané období.

Vedle Prime regulátoři prošetřují i fungování dalších online služeb, třeba platformu pro streamování hudby Amazon Music či digitální čtečku knih Kindle Unlimited. Amazon všechna obvinění od začátku popírá.

Kladivo na giganty

Konflikt mezi regulátory a Amazonem je součástí dlouhodobého tažení šéfky FTC Liny Khanové proti velkým technologickým firmám. Teprve třiatřicetiletá Khanová byla jmenována do čela komise v minulém roce americkým prezidentem Joem Bidenem. Už jako univerzitní studentka se proslavila ostrou kritikou fungování obřích amerických korporací, jako jsou Apple, Google, Facebook nebo právě Amazon, jež Khanová viní z obcházení antimonopolních pravidel a potlačování hospodářské soutěže.

Při svém nástupu do úřadu se proto zavázala omezit jejich moc a je nutné uznat, že ve své snaze od té doby nijak nepolevila. Minulý čtvrtek například oznámila, že si FTC posvítí na to, jak technologické giganty zacházejí s daty svých uživatelů. „Firmy sledují a shromažďují data o Američanech v ohromném rozsahu – o místě našeho pobytu, o našem zdraví, co čteme na internetu, co víme, co si kupujeme. FTC žádá o vyjádření k tomu, zda vydat pravidla zaměřená na komerční dohled a laxní praktiky zabezpečení dat,“ napsala Khanová na Twitteru.

Deník The Wall Street Journal zase v pondělí připomněl, že nová šéfka FTC k nevoli některých podnikatelů mnohem častěji než její předchůdci prošetřuje slučování obřích amerických korporací. Aktuálně třeba přezkoumává převzetí výrobce videoher Activision Blizzard společností Microsoft za bezmála sedmdesát miliard dolarů. „Nezákonné fúze mohou způsobit řadu škod, od vyšších cen a nižších mezd až po zmenšení příležitostí, omezení inovací a menší odolnost,“ obhajuje svůj krok Khanová.