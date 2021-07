Amazon vyvíjel zařízení Seeker na sledování dětí | E15.cz

Amazon připravoval a možná stále připravuje dětskou Alexu přibližně od poloviny roku 2019. Malý elektronický přístroj pracovně nazývaný Seeker čili Hledač, by bylo možné nosit na náramku nebo jako přívěsek na klíče. Ovládal by se hlasem a děti by přes něj měly přístup k online knihám, filmům, seriálům, sociálním sítím, aplikacím nebo k počítačovým hrám.

Rodiče by měli nad digitálním obsahem plnou kontrolu. Mohli by určovat kdy a na co se děti smějí dívat. Prostřednictvím vestavěné GPS by bylo možné průběžně sledovat, kde se nositel zařízení nachází. Seeker měl být určený pro děti ve věku od čtyř do dvanácti let a měl se prodávat za 99 dolarů, zhruba 2150 korun. Cena měla zahrnovat neomezené bezdrátové připojení k internetu a roční předplatné Amazonem vlastněného kanálu Kids+.

Pokud by technologický gigant dokončil vývoj zařízení, znamenalo by to jeho další expanzi v oblasti chytrého hardwaru. Loni Amazon uvedl na trh fitness náramek Halo, který dokáže sledovat fyzickou aktivitu i spánek nositele, měřit jeho tělesný tuk nebo určovat jeho momentální rozpoložení.

Amazon dlouhodobě pracuje na vývoji umělé inteligence, samořídicích automobilů nebo doručovacích robotů, které by měly nahradit lidské kurýry. Společnost za tímto účelem například staví výzkumné centrum v Helsinkách.

Pokud jde o zaměření na nejmladší zákazníky, Amazon v poslední době rozšířil své obchodní partnerství se zábavním konglomerátem The Walt Disney Company. Počátkem letošního roku začal předplatitelům některých svých digitálních platforem nabízet několikaměsíční přístup zdarma na Disneyho streamovací službu Disney+.

Obě firmy údajně spolupracují na výrobě zařízení pro děti Magic Band čili Kouzelný náramek, jenž má jít do prodeje ještě letos. „Není zřejmé, zda to je hračka, nebo má něco do činění se sledovacím náramkem, který nosí návštěvníci Disneyho zábavních parků a hotelů a jenž slouží ke sledování pohybu hostů,“ uvádí Bloomberg.

Agentura nicméně připomíná, že Amazon v minulých letech sklízel ostrou kritiku ze strany zákonodárců a různých skupin za narušování soukromí zákazníků a zejména za nedostatečnou ochranu dětských uživatelů. Měl kupříkladu nezákonně shromažďovat data o dětech bez prokazatelného souhlasu rodičů.

Média také už dříve zjistila, že tisíce zaměstnanců Amazonu mají přístup k hlasovým nahrávkám Alexy, a mohou tudíž odposlouchávat její uživatele. Firma to zdůvodňuje potřebou zlepšovat fungování služby.